Председатель АДГС Дархан Жазыкбай встретился с заместителем Генерального секретаря ООН Ларби Джактой

В рамках международного семинара «Управление человеческими ресурсами государственной службы на основе меритократии в XXI веке» состоялась встреча Председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбай с заместителем Генерального секретаря ООН, Председателем Комиссии по международной гражданской службе Ларби Джактой.

Фото: пресс-служба АДГС РК

В ходе двухсторонней встречи председатель АДГС подчеркнул, что Главой государства поставлена задача по модернизации государственной службы в качестве одного из приоритетов на новом этапе развития страны. Он отметил нацеленность на формирование открытого, клиентоориентированного и сервисного государственного аппарата.

Дархан Жазыкбай проинформировал, что для этого Агентством реализуются меры по дебюрократизации деятельности госаппарата, устранению излишних барьеров при поступлении на госслужбу и упрощению порядка «выхода», цифровизации процессов отбора и управления персоналом в государственном секторе, а также по повышению кадрового потенциала и рекрутинга талантов на госслужбу. Он также рассказал о текущем отборе в Президентский молодежный кадровый резерв, подчеркнув важность проекта для формирования новой управленческой культуры.

Г-н Ларби Джакта положительно оценил опыт Казахстана по развитию государственной службы, подчеркнув перспективы активного поиска талантов для государственной службы и соблюдения принципов меритократии.

Стороны также обсудили текущие мировые тренды развития сферы управления человеческими ресурсами и важность консолидации усилий для реализации совместных инициатив по актуальным вопросам совершенствования государственной службы.