Председатель Республиканской коллегии адвокатов предложил закрепить в Конституции статус адвокатуры

Конституционная реформа
94

На первом заседании Конституционной комиссии глава Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев выступил с рядом предложений, направленных на усиление прав и свобод граждан, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Выступающий отметил необходимость сокращения срока содержания под стражей без санкции суда с 72 до 48 часов. 

— Временное содержание — исключительная мера, применяемая на начальном этапе расследования, но она должна быть максимально короткой. Основные следственные действия выполняются в первые сутки, а раннее включение судебного контроля выгодно и гражданину, и государству, — подчеркнул Мырзагараев.

Кроме того, он предложил закрепить в Конституции принцип «Миранды», согласно которому гражданин с первых минут должен знать свои права, включая право на помощь профессионального адвоката.

Мырзагараев также обратил внимание на необходимость закрепления в Основном законе статуса адвокатуры.

— Адвокатура — не просто профессиональное сообщество, это опорный институт правового государства. Ранее она имела конституционный статус, и нынешняя реформа предоставляет историческую возможность восстановить его, — отметил председатель коллегии.

По его словам, закрепление правового статуса адвокатуры в Конституции полностью соответствует стратегической линии, обозначенной Президентом, и запросам общества на эффективную защиту прав граждан.

#статус #конституция #адвокатура

