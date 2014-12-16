Председательство Казахстана в СНГ будет направлено на выполнение существующих договоренностей

Политика
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Асель Есетова
Председательство Казахстана в СНГ в 2015 году будет направлено на выполнение существующих договоренностей. Об этом сообщил журналистам посол Казахстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель Казахстана при уставных и других органах Содружества Ергали Булегенов. На заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ при уставных и других органах Содружества он представил концепцию председательства Казахстана в этой международной организации и план мероприятий по ее реализации, передает БЕЛТА.

"Концепция носит сбалансированный характер. Она продолжит то, что уже сделано за время предыдущих председательств в Содружестве и направлена на выполнение тех решений и договоренностей, которые уже имеются", – заверил дипломат.

По его словам, Казахстан будет содействовать повышению авторитета этой важной организации, в том числе как политической площадки, где главы государств СНГ могут обсудить любые наболевшие вопросы и принять по ним решения.

Основной вопрос заседания – обсуждение итогов деятельности совета в 2014 году и плана его работы на 2015 год. В уходящем году состоялось 13 заседаний Совета постпредов, в том числе одно совместное с Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. На них рассмотрено 37 вопросов, которые касаются различных сфер сотрудничества. Прежде всего, это вопросы, связанные с формированием проектов повесток дня Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел СНГ. В рамках своей компетенции Совет постпредов уделял внимание вопросам контроля за ходом реализации документов, принятых высшими органами Содружества.

На заседаниях Совета постпредов рассматривались такие вопросы, как пенсионное обеспечение граждан стран Содружества, ход инвентаризации договорно-правовой базы международной организации, подготовка проектов документов по реализации положений договора о зоне свободной торговли, реализация документов по вопросам сотрудничества в сфере миграции. Помимо всего прочего, уделялось внимание вопросам, которые касаются назначения глав миссий наблюдателей на президентских и парламентских выборах в странах Содружества.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в свою очередь отметил, что уходящий 2014 год для Содружества был непростым, однако совет постпредов работал эффективно, так как было желание сохранить и совершенствовать сотрудничество.

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