Политика

Председательство Казахстана в СВМДА, продленное до 2024 года, придаст нужный вектор и акценты начатому процессу трансформации совещания

Юлия Магер

Задать правильный вектор трансформации

На прошлой неделе в Астане состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, на котором был дан старт трансформации СВМДА в международную организацию. Кроме того, произошло расширение объединения – в качестве 28-го государства-члена к нему присоединился Кувейт.

Как отметил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай на брифинге в СЦК, принятое по итогам саммита Астанинское заявление о трансформации совещания запустило структурированный, инклюзивный и прозрачный переговорный процесс постепенного, поэтапного и основанного на консенсусе преобразования структуры в полноценную международную региональную организацию.

Документ отражает политическую волю и коллективное решение государств-членов усилить совместную работу для укреп­ления безопасности в регионе и обеспечения экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития.

Темпы трансформации будут определяться государствами-членами, и это будет плавный процесс преобразования (в том числе путем укрепления юридической и административной базы СВМДА, приближения бюджетных и кадровых механизмов к международной практике).

Как подчеркнул Кайрат Сарыбай, у каждой страны есть свое видение, свои аргументы, поэтому гонки в деле трансформации не будет. Президент Касым-Жомарт­ Токаев на саммите обратил внимание на то, что де-факто СВМДА уже функ­ционирует как организация, так что запущенные процессы – это не создание новой организации как таковой, а переход совещания на новый этап институционального развития. И здесь, как подчеркивает генсек совещания, важно продвигаться так, чтобы не растерять достижений, которых удалось добиться за 30 лет.

В Астанинском заявлении содержится также просьба к стране-­председателю при поддержке генерального секретаря в 2023 году собрать предложения по формированию «дорожной карты» необходимых мер по реализации процесса трансформации. Страной-председателем на период 2022–2024 годов является Казахстан.­ То, что мандат нашей страны на этом посту продлен еще на два года (Казахстан председательствовал в 2020–2022 годах), имеет важное значение для реализации озвученных и начатых в рамках совещания инициатив.

– Председательству Казахстана­ нужно еще два года для того, чтобы задать вектор трансформации в том направлении, которое позволит обеспечить ее успех. Инициатива по созыву совещания, 30 лет назад выдвинутая Казахстаном на Генеральной Ассамблее ООН, доказала свою жизнеспособность именно потому, что принципы были выбраны правильно. Поэ­тому идея нашла поддержку и развивалась. Теперь, после начала трансформации СВМДА, Казахстан­ чувствует ответственность за эту свою «родную» инициативу. СВМДА – замечательный вклад Казахстана в дело не только континентальной, но и глобальной безопасности и сотрудничества. Поэтому важно, чтобы трансформационный процесс шел в позитивном треке, на той скорости, которая устраивала бы всех, чтобы мы не растеряли достигнутое, а, наоборот, шли к новым этапам становления, институционального развития объединения, – подчерк­нул Кайрат Сарыбай.

На вопрос о том, подразумевает ли трансформация СВМДА переименование структуры, генеральный секретарь совещания ответил, что дискуссии такие ведутся, разными сторонами предлагаются варианты, как максимально близкие к нынешнему наименованию, так и принципиально отличающиеся. Однако решение пока не принято, и вопрос названия, по его словам, будет обсуждаться дальше.

Поделился Кайрат Сарыбай и сугубо личным мнением на эту тему: действующее название СВМДА (CICA – The Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) за прошедшие годы стало узнаваемым, принятым и, возможно, менять его необходимости нет.

На брифинге генсек СВМДА также отметил еще рад важных достижений совещания: на саммите в Астане было принято решение о присоединении Кувейта в качестве государства-члена, новой организацией-партнером СВМДА стал Евразийский экономический союз. Кроме того, в 2021 году Туркменистан получил статус наблюдателя в совещании. Все это свидетельствует о меж­дународном авторитете СВМДА как репрезентативном и многостороннем механизме в области безопасности и регионального сотрудничества.

Кроме того, Кайрат Сарыбай напомнил, что в прошлом году был обновлен важнейший для совещания документ – Каталог мер доверия, в который включены новые направления взаимодействия в рамках объединения. А документы, заявления и решения, принятые на Астанинском саммите, нацелены на дальнейшее укрепление практического сотрудничества в различных сферах, представляющих общий интерес.

– СВМДА сегодня очень востребовано и находится, так сказать, в динамике. Все время предлагаются новые инициативы, и это показывает стремление государств Азии к поиску новых путей сотрудничества, выстраиванию диалога по новым направлениям, –– добавил генеральный секретарь совещания.

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