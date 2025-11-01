Международный директор Центра социального развития Вашингтонского университета подчеркнула, что программа «Национальный фонд – детям» является революционной инициативой, которая служит примером для всего остального мира, передает Kazpravda.kz

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева сообщила о встрече с представителями Washington University in St. Louis, которые приезжали в Казахстан изучить опыт программы «Национальный фонд – детям» в рамках совместной конференции двух университетов Washington University in St. Louis USA и Maqsut Narikbayev University – «Национальный фонд детям Казахстана. Инновационная политика и потенциал для глобального влияния».

"Симпозиум проводится по инициативе коллег из американского университета, заинтересовавшихся программой «Национальный фонд – детям", - написала Закиева на своей странице в фейсбуке.

Международный директор Центра социального развития (CSD) Вашингтонского университета Ли Зоу высоко оценила опыт Казахстана и отметила следующее:

"Я хотела бы подчеркнуть, что программа «Национальный фонд – детям» является революционной инициативой, которая служит примером для всего остального мира. Необходимо особо отметить, что этот проект является заслугой стратегического видения вашего Президента и его стремления инвестировать в развитие всех детей страны, независимо от того, живут ли они в городах или в селах. Все семь миллионов детей Казахстана являются бенефициарами этого фантастически дальновидного проекта".

По словам Ли Зоу, программа имеет огромное значение как для Казахстана, так и для региона, и всего мира. Она также подчеркнула, что симпозиум стал отличной площадкой для обмена опытом и обучения как студентов и граждан Казахстана, так и международного сообщества.

В мероприятии приняли участие делегации из более чем десяти стран, представляющих университеты Сингапура, США, Китая, Монголии, Кореи и Азербайджана.