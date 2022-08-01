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Общество , ООН
Представлен прогноз по численности населения Казахстана к 2050 году

Эксперты департамента прогнозирования АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) подготовили демографический прогноз на основе показателей рождаемости, смертности и миграции. Согласно анализу, численность населения Казахстана к 2030 году может составить от 20,8 млн (при негативном сценарии) до 21,5 млн (при позитивном сценарии) человек, а к 2050 году – от 23,5 до 27,7 млн человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«При этом, если сохранятся показатели смертности и рождаемости на уровне 2021 года, а внешней и межрегиональной миграции – на среднем значении за 2017-2021 годы, численность населения Казахстана к 2030 году достигнет 20 млн 958 тыс. человек, а к 2050 – 27 млн 192 тыс. человек», – отметил директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Он отметил, что ЦРТР прогнозирует 27 основных сценариев по каждому региону, в зависимости от выбранного базового года, рождаемости, смертности и миграции. Также разработан механизм, позволяющий моделировать численность населения и вне рамок этих базовых показателей, например, повышать рождаемость или снижать смертность на определенный процент.

Так, по его данным, численность населения к 2030 году по центральному сценарию более всего вырастет в городе Нур-Султане – на 420 тыс. человек, или на 33%, до 1,7 млн человек, в Алматы – на 414 тыс. человек, или на 20%, до 2 млн 466 тыс. человек, в Шымкенте – на 369 тыс. человек, или на 32%, до 1,5 млн человек.

Кроме того, на 207 тыс. человек увеличится население в Туркестанской области, на 170 тыс. – Мангистауской, на 145 тыс. – Алматинской. Сокращение численности населения ожидается в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях.

К 2050 году, в соответствии с расчетами аналитиков ЦРТР, при центральном варианте прогноза лидером по приросту станет Шымкент, численность населения которого достигнет 2,8 млн человек, увеличившись на 1 млн 679 тыс. человек, или в 2,5 раза в сравнении с 2022 годом. В Нур-Султане прирост составит 1 млн 634 тыс. человек, что соответствует росту в 2,3 раза, до показателя в 2,9 млн человек. В Алматы количество жителей вырастет до 3,5 млн человек, или на 1,4 млн (+69% к 2022 году). В Мангистауской же области население вырастет на 820 тыс. человек, вследствие чего численность региона составит 1 млн 571 тыс. человек.

«Стоит отметить, что наш прогноз и новый демографический прогноз Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН схожи и в зависимости от сценария предполагают рост численности населения к 2030 году от 20,8 млн до 21,5 млн человек, а к 2050 году – от 23,5 млн до 27,7 млн», – поделился Дмитрий Шумеков.

В целом, согласно аналитике коллег из ООН, несмотря на то, что уже в ноябре текущего года мировое население превысит 8 млрд человек, в последнее время отмечается постепенное замедление прироста. Так, в 2019 году прирост населения составил 76 млн человек, в 2021 году – уже 68 млн человек.

«Ожидается, что следующий, 9-миллиардный рубеж будет достигнут к 2037 году, а 10-миллиардный – к 2058 году. Но при этом в предыдущем прогнозе от 2019 года ожидаемый показатель на 2022 год составлял 7 млрд 954 млн человек, то есть пандемия парадоксальным образом положительно сказалась на совокупном приросте населения», – заключил эксперт.

При этом к тому же 2050 году более половины прогнозируемого прироста населения (1,8 млрд человек) будет сосредоточено всего в восьми странах: Индии (253 млн), Нигерии (159 млн), Пакистане (132 млн), Демократической Республике Конго (118 млн), Эфиопии (91 млн), Танзании (64 млн), Египте (49 млн), Филиппинах (42 млн).

Согласно данным ООН, уже в следующем году по численности населения Китай уступит пальму первенства Индии, а к 2030 году численность индийцев превзойдет численность китайцев на 100 млн человек и составит 1 млрд 515 млн человек в сравнении с 1 млрд 416 млн человек в Китае. К 2050 году численность населения Индии достигнет 1,7 млрд человек, Китая – сократится до 1,3 млрд. Третьей по численности населения страной в мире к 2050 году станет Нигерия (377 млн человек в 2050 году в сравнении с 218 млн в 2022 году), США опустятся на четвертое место (375 млн в 2050 году в сравнении с 339 млн человек в 2022 году), пятой страной по населению станет Пакистан (368 млн человек и 236 млн соответственно), а шестой – Индонезия (317 и 275 млн человек).

Среди стран, численность населения которых заметно сократится к 2050 году, следует выделить тот же Китай (на 113 млн человек в сравнении с 2022, или на 7,9%), Японию (на 20 млн человек, или 16,3%), Россию (11,6 млн человек, или на 8%), Италию (6,8 млн человек, или 11,5%), Украину (6,8 млн человек, или на 17,2%), Южную Корею (на 6 млн человек, или 11,7%), Польшу (на 4,9 млн человек, или 12,4%) и Германию (на 4,4 млн человек, или 5,3%).

Кроме того, из государств с численностью населения более 1 млн человек наибольшая в относительном выражении депопуляция к 2050 году ожидается в странах Восточной и Центральной Европы, а именно в Болгарии (-23,5%), Латвии (-22,5%), Литве (-20,5%), Сербии (-20%), Хорватии (-17,3%). Сокращение населения в ряде стран приведет к тому, что мир продолжит «стареть». Прогнозируется, что доля населения в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в текущем году до 16% в 2050 году.

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