Казахстан в рамках второго Всемирного саммита по социальному развитию в Дохе представил приоритеты в области социальной политики и международного сотрудничества.

фото primeminister.kz

В мероприятии участвовали 180 представителей высокого уровня, среди которых главы государств и правительств, министры, руководители международных организаций. Казах­станскую делегацию на саммите возглавлял заместитель Премь­ер-министра – руководитель Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев.

К работе саммита также присоединились академические и деловые круги, неправительственные организации. Основной целью высокой встречи стали обсуждение и разработка стратегий по решению глобальных социальных проблем, а также по укреплению мер социальной стабильности, обеспечению инклюзивного экономического роста и достижению Целей устойчивого развития ООН.

В своем выступлении на пленарном заседании глава казах­станской делегации подчеркнул: социальное развитие является фундаментом устойчивого и справедливого мира. Спикер отметил, что под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта

Токаева в республике осущест­вляется широкий спектр политических и экономических реформ, направленных на повышение благосостояния граждан, обеспечение равных возможностей и укрепление социальной справедливости.

Заместитель Премьер-министра, отметив региональное лидерство Казахстана в сфере использования новых технологий, поделился приоритетами нашей страны в сфере инноваций и цифровизации для поддержания экономического роста и повышения качества жизни граждан.

Галымжан Койшыбаев подтвердил приверженность Казахстана целям и принципам Устава ООН, международному сотрудничеству и построению будущего, основанного на справедливости и человеческом дос­тоинстве.

На полях саммита также сос­тоялись двусторонние переговоры с Премьер-министром – министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. В ходе беседы сторонами был подчеркнут стратегический характер казахско-катарских отношений, обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая реализацию совместных инвес­тиционных проектов в области энергетики, телекоммуникаций и другие.

Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента

Касым-Жомарта Токаева в Катар в феврале 2024 года.

В рамках визита Галымжан Койшыбаев также провел встречу с министром связи и информационных технологий Катара Мухаммедом бен Али Аль-Манайи, в ходе которой сторонами были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере цифровизации, телекоммуникационной инфраструктуры, а также обмена опытом в области электронного правительства.

Катарской стороне были представлены реализуемые проекты в области искусственного интеллекта. По итогам встречи стороны договорились усилить взаимодействие в данном нап­равлении.

Кроме того, глава казахстанской делегации провел рабочие переговоры с председателем компании Power International Holding Муатазом Аль-Хаятом по вопросам осуществления ряда проектов холдинга в Казахстане, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.