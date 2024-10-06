Предварительные данные по явке на референдум озвучили в ЦИК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По республике голосование на участках закончилось в 20.00 часов.

Согласно данным комиссий, по состоянию на 20.00 часов 6 октября бюллетени получили 63,87% от общего количества граждан, включенных в списки, или свыше 7,8 млн человек.

В разрезе регионов явка выглядит следующим образом:

1. по области Абай – 69,57%

2. по Акмолинской области – 71,63%

3. по Актюбинской области – 75,11%

4. по Алматинской области – 68,71%

5. по Атырауской области – 63,28%

6. по Западно-Казахстанской области – 67,03%

7. по Жамбылской области – 61,28%

8. по области Жетісу – 68,01%

9. по Карагандинской области – 72,12%

10. по Костанайской области – 73,45%

11. по Кызылординской области – 82,48%

12. по Мангистауской области – 54,03%

13. по Павлодарской области – 65,09%

14. по Северо-Казахстанской области – 66,31%

15. по Туркестанский области – 75,31%

16. по области Ұлытау – 70,69%

17. по Восточно-Казахстанской области – 73,79%

18. по г. Астана – 50,81%

19. по г. Алматы – 25,39%

20. по г. Шымкент – 70,57%

Участковые комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Время подсчета голосов на участке не должно превышать двенадцать часов с начала подсчета.