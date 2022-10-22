Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу

Штаб в поддержку кандидата в президенты Казахстана Каракат Абден начал агитационную кампанию во всех регионах страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Заработал штаб кандидата в президенты республики Каракат Абден. Сначала провели заседание организационного комитета, дали поручения. В 20-ти регионах страны наши штабы готовы к работе. Вся подготовительная работа проведена. Готовим агитационные материалы. Около 10 человек сейчас работают в главном штабе в Астане, в бизнес-центре «Москва», - сказал заместитель руководителя штаба Берик Торебеков.

Он отметил, что утверждены программа, план мероприятий агитационной кампании в регионах. Также составлен план поездок в каждый регион и детали предвыборной программы кандидата.

Также штаб запустил агитационные материалы на LED-экранах Астаны, подготовил листовки для распространения в регионах, агитационный видеоролик для трансляции на телеканалах.

Общественный штаб в поддержку кандидата Каракат Абден запустил также официальный сайт www.abden.kz.

Кроме того, работают аккаунты в соцсетях.