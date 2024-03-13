Преемственность в науке как стержень развития и прогресса

Преемственность в науке – основополагающий принцип, обеспечивающий последовательную передачу знаний и методов исследования от одного поколения ученых к последующим. Непрерывность научных достижений и экспериментальных данных позволяет современным ученым не только развивать и углублять исследования предшественников, но и создавать новые знания. Такой подход позволяет науке шагать в ногу со временем, адаптироваться к изменяющимся условиям и отвечать на вызовы современности.

Огромная работоспособность, высочайший уровень ответственности за свое дело, организаторские способности, умение совмещать научные исследования с требованиями реального сектора экономики и уникальный дар предвидения обеспечили Баяну Ракишевичу особое уважение и почет как в академическом мире, так и среди руководителей предприятий горнодобывающей отрасли Казахстана.

Баян Ракишевич заложил основу, фундамент нынешних достижений ученых и преподавателей в сфере горно-металлургической науки и инженерного образования. При этом, после окончания в 1957 году Казахского горно-металлургического института, ныне Satbayev University, перспективный молодой ученый Ракишев удивил всех, выбрав работу в шахтах и на рудниках вместо лабораторий и учебных аудиторий. За восемь лет на производстве Баян Ракишев сделал стремительную карьеру, сумев при этом защитить кандидатскую диссертацию. В 1965 году молодой производственник и ученый вернулся в родной вуз, где прошел путь до первого руководителя, начав с должности доцента и заведующего кафедрой теоретической механики.

Баян Ракишев своей биографией доказывает, насколько важен для ученого жизненный опыт, который включает не только академические исследования и эксперименты, но и обширный спектр социальных, культурных и прак­тических знаний. Этот опыт помогает глубже понимать сложные проблемы, видеть их в контексте реального мира и разрабатывать более эффективные и реализуемые решения.

Руководителю жизненный опыт особенно важен для развития лидерских качеств, таких как эмпатия, решительность и способность вдохновлять других. Жизненные уроки, освоенные через личные и профессиональные вызовы, могут стать неоценимым активом в управленческой деятельности, позволяя принимать справедливые решения и строить сильные команды, способные совершать открытия и достигать целей. Полученный на производстве опыт помог Баяну Ракишеву успешно совмещать административную работу с научной и педагогической деятельностью. Под его руководством проводились фундаментальные и прикладные исследования в области разрушения горных пород нетрадиционными способами. Он проводил эксперименты, которые помогли понять и использовать закономерности образования трещин в блоках крепких пород при воздействии различных физических полей. Эти исследования дали существенный научный результат и получили широкое практическое применение.

Баяну Ракишевичу в эти дни исполняется 90 лет. Ровесник нашего университета, он не только впитал лучшие традиции первого национального технического вуза страны, но и стал родоначальником новых. Он всегда старается создавать условия для всестороннего развития молодежи. Именно в период с 1967 по 1974 год, когда Баян Ракишевич занимал должность декана, из недр факультета автоматики и вычислительной техники вырос знаменитый на весь мир ансамбль «Дос-Мукасан». В одноименном фильме, показы которого с огромным успехом прошли во всех кинотеатрах страны, его вклад в становление музыкального коллектива удостоен подробного повест­вования. В период его руководства факультет автоматики и вычислительной техники также достиг значительных успехов в области научных исследований, учебно-производственной и общест­венной деятельности.

Организаторские и лидерские качества Баяна Ракишевича не были оставлены без внимания со стороны руководства вуза и республики. В 1985 году, после пятилетнего срока на должности проректора Казахского политехнического института им. В. И. Ленина, он был назначен ректором родного вуза. В последующие семь лет под руководством нового ректора в главном техническом вузе страны произошли кардинальные изменения, которые привели к тому, что наука и образование стали работать на экономику страны и повышение благосостояния его жителей.

Важным элементом организационно-методической работы Баяна Ракишева было внедрение новых учебных планов, направленных на непрерывное образование и предоставление возможностей для обучающихся формировать индивидуальную траекторию обучения. Активно развивались связи между университетом и производством; уменьшались аудиторные занятия, чтобы студенты могли более творчески использовать свое учебное время. Филиалы кафедр вуза открывались на базе всех крупных предприятий и научно-исследовательских институтов, договоры о научно-техническом содружестве и подготовке специалистов были подписаны со всеми крупными работодателями. Из числа студентов политеха были сформированы первые специализированные студенческие отряды для прохождения производственных практик.

Баян Ракишев делами доказал свою любовь к Родине. Важным этапом в развитии политеха стало внедрение обучения инженеров на государственном языке. Для этого в университете была создана кафед­ра казахского языка и учрежден науч­но-методический совет по обучению на казахском языке. Это позволило сделать казахский языком науки и инженерии, открыло доступ к инженерному образованию студентам со всего Казахстана, включая самые дальние аулы.

В дни трагических событий декабря 1986 года Баян Ракишев, проявив мужество и смелость, защитил от репрессий студентов и преподавателей, подозреваемых в сопротивлении советской власти. Несмотря на давление и угрозы, ни один сотрудник института, ни один студент не был уволен или отчислен по политическим мотивам. Это обеспечило стабильность в коллективе и полное доверие к руководству вуза.

Важным достижением было улучшение материально-технической базы института в период с 1987 по 1992 год. Был введен в эксплуатацию главный учебный корпус площадью свыше 30 тыс. квадратных метров, а также проведена полная реконструкция и оснащение современным оборудованием корпуса учебно-производственных мастерских, значительно расширен парк электронно-вычислительных машин. В вузе строились общежития для студентов и жилые многоквартирные дома для сотрудников, в новых спортивных залах студенты получили отличные условия для занятий боксом, борьбой, настольным теннисом и шахматами.

Плодотворная научная деятельность Баяна Ракишева и его коллег по оптимизации добычи и переработки многокомпонентной руды представляют собой значительный вклад в развитие горнодобывающей и геотехнической индустрии. Эффективное и устойчивое развитие горнодобывающей индустрии обеспечило бережное использование природных ресурсов, помогло повышению безопасности труда горняков. Соз­дание программных модулей и систем автоматизированного проектирования буровзрывных работ помогает оптимизировать и обеспечивать более безопасные процессы добычи полезных ископаемых. Исследования и разработки в области горнодобывающей промышленности спасают жизни тысяч горняков в нашей стране и за ее пределами по сей день.

Лекции Баяна Ракишева, посвященные теоретической механике, вскрытию карьерных полей, системам открытой разработки, проектированию карьеров, по сей день вызывают повышенный интерес у студентов, магистрантов и док­торантов. Он продолжает работу над учебниками и учебными пособия­ми по этим дисциплинам, причем на казахском и русском языках.

Выдающийся вклад Баяна Ракишевича в развитие горных наук, его заслуги признаны как на национальном, так и на международном уровне. Баян Ракишев – гордость Satbayev University, ровесник первого технического вуза страны, выдаю­щийся выпускник, наставник и учитель, которого знает и любит весь университет.