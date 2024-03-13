Преемственность в науке как стержень развития и прогресса
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Мейрам Бегентаев, председатель правления – ректор Satbayev University
Satbayev University за свою 90-летнюю историю стал колыбелью для множества выдающихся научных личностей, чьи труды и открытия сыграли значительную роль в развитии не только казахстанской, но и мировой науки. Одним из таких ярких представителей является Баян Ракишев, чье имя занимает особое место в списке выдающихся выпускников университета. Сегодня его научные труды и академическая деятельность олицетворяют преемственность достижений вуза, доказывают важность прикладных исследований для научного прогресса и повышения благосостояния общества.