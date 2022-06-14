Прекрасный звук кобыза

Юная кобызистка Жан Омирзак дала первый сольный концерт в колледже искусств Петропавловска.

Выпускница колледжа искусств Жан Омирзак – неоднократный лауреат международных и республиканских конкурсов. В стенах родного колледжа она дала свой первый сольный концерт. Публика аплодировала с восторгом.

– Возрождается самобытный казахский инструмент, – сказал отец талантливого музыканта Спартак Рамазанов. – Спасибо колледжу искусств, спасибо педагогам, благодаря которым моя дочь получила музыкальное образование и стала лауреатом конкурсов.