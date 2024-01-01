Премьер-министр Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Новым годом

Глава правительства поздравил казахстанцев с Новым годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
«Дорогие казахстанцы!
От всей души поздравляю вас с наступившим 2024 годом!
Новый год – это возможность подвести итоги и построить планы на будущее, ведь с этим праздником мы связываем свои самые сокровенные надежды и мечты.
Для многих 2023-й стал годом личных побед и свершений. Он также стал годом больших начинаний в масштабах всей страны.
Экономика показывает уверенный рост. Активно развивается бизнес-среда, реализуются промышленные и инфраструктурные проекты. Казахстан остается привлекательным для иностранных инвесторов и является безусловным лидером по валовому притоку прямых иностранных инвестиций в центрально-азиатском регионе.
Проделана огромная работа по реализации масштабных задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, по социально-экономическому развитию страны и повышению благосостояния и качества жизни казахстанцев.
2024 год — время новых замыслов и их воплощения в жизнь.
Каким он станет, что он принесет — во многом зависит от нас самих. В наших силах не только сделать счастливыми своих близких, но внести достойный вклад в развитие всей страны.
Сейчас нам важно взять с собой в новый год все самые лучшие традиции и достижения года прошедшего – сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и будущем Казахстана.
От всего сердца желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и реализации всех намеченных планов».