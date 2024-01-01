Премьер-министр Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Новым годом

Правительство
27

Глава правительства поздравил казахстанцев с Новым годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: primeminister.kz

«Дорогие казахстанцы!

От всей души поздравляю вас с наступившим 2024 годом!

Новый год – это возможность подвести итоги и построить планы на будущее, ведь с этим праздником мы связываем свои самые сокровенные надежды и мечты.

Для многих 2023-й стал годом личных побед и свершений. Он также стал годом больших начинаний в масштабах всей страны.

Экономика показывает уверенный рост. Активно развивается бизнес-среда, реализуются промышленные и инфраструктурные проекты. Казахстан остается привлекательным для иностранных инвесторов и является безусловным лидером по валовому притоку прямых иностранных инвестиций в центрально-азиатском регионе.

Проделана огромная работа по реализации масштабных задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, по социально-экономическому развитию страны и повышению благосостояния и качества жизни казахстанцев.

2024 год — время новых замыслов и их воплощения в жизнь.

Каким он станет, что он принесет — во многом зависит от нас самих. В наших силах не только сделать счастливыми своих близких, но внести достойный вклад в развитие всей страны.

Сейчас нам важно взять с собой в новый год все самые лучшие традиции и достижения года прошедшего – сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и будущем Казахстана.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и реализации всех намеченных планов».

#казахстан #Смаилов #поздравление #Новый год

Популярное

Все
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Большие перспективы Среднего коридора
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
«Барыс» разгромил «Авангард»
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ
«Барыс» одержал вторую разгромную победу подряд
Ракетки взяли журналисты
Глава МИД Казахстана "сверил часы" с коллегами из Таджикистана и Кыргызстана
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в пр…
Когда введут маркировку лекарств в Казахстане
Более 20 организаций коммунальной собственности предлагают …
Вопросы реализации крупных инвестпроектов рассмотрели в пра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]