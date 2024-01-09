Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку

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Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьер-министра Франции. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца. В нем указыввается, что президент страны Эммануэль Макрон отставку принял, поблагодарив Борн за проделанную работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Глава государства также отметил "преданность делу и решимость" Элизабет Борн.

Елисейский дворец сообщил, что Борн продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

"Элизабет Борн подала президенту республики Эмманюулю Макрону прошение об отставке, которое было принято, - указывается в коммюнике. - Вместе с другими членами кабинета министров она будет и далее исполнять текущие обязанности до назначения нового правительства".

Борн возглавляла кабинет министров Франции с мая 2022 года.