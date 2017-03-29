Премьер-министр обсудил с предпринимателями ЗКО план развития ГЧП

Фото с сайта primeminister.kz
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями регионального совета Палаты предпринимателей "Атамекен" Западно-Казахстанской области для обсуждения плана развития предпринимательского сектора, передает Kazpravda.kz
.
В рамках встречи поднимались вопросы кредитования промышленных предприятий, развития проектов государственно-частного партнерства, совершенствования системы государственных закупок, снижения административных барьеров и повышения доступности кредитных средств для бизнеса, а также рассмотрели ход реализации Дорожной карты бизнеса.
Кроме того, участники обсудили вопросы взаимодействия между предпринимателями, государственными органами и квазигосударственным сектором.
Подводя итоги встречи, Премьер-министр отметил, что в соответствии с Посланием Президента РК "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" работа Правительства базируется на укреплении позиций бизнеса, который должен стать движущей силой экономического роста в стране. В связи с этим в Казахстане реализуется комплекс мер по дорегулированию, сокращению издержек, а также оказанию финансовой и законодательной поддержки для предпринимателей. Вместе с тем проводится работа по совершенствованию системы государственных закупок и увеличению в них доли казахстанского содержания.
Как отметил глава Правительства, на данный момент уже налажен закуп продукции у отечественных производителей мебельной и легкой промышленности. Сагинтаев также обратил внимание участников на важность развития государственно-частного партнерства, особенно в социальной сфере, а также на необходимость развития экспортного производства и освоения новых рынков для отечественных товаров, особенно агропромышленного комплекса.
Сегодня же Премьер оценил развитие государственно-частного партнерства в регионе – посетив детский сад "Жангир хан", построенный в рамках ГЧП.
Детсад рассчитан на 200 мест, располагает кабинетами по обучению компьютерной грамотности, комнатами по интересам, самопознанию, а также творческой изобразительной студией.