Премьер-министр РК и Президент Армении обсудили развитие экономического сотрудничества

Политика
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Фото primeminister.kz
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел переговоры с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, прибывшим в Нур-Султан для участия в XII Астанинском экономическом форуме, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-армянских отношений в экономической сфере, перспективы расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Серьезный импульс взаимодействию, как отметили стороны, придаст усиление работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Анализ рынков стран показал потенциал для дальнейшего увеличения взаимных поставок и расширения торговли в сферах химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства.

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что интерес углубления двусторонних отношений вызывают сферы цифровизации в части развития искусственного интеллекта, энергетики, логистики, авиации, космической отрасли, агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды, образования, туризма.

В свою очередь, глава Правительства РК А. Мамин выразил заинтересованность в развитии полноценного формата экономических отношений, наращивании объемов товарооборота и инвестиционного сотрудничества.

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