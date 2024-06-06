Премьер-министр Словакии выступил на видео после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с первым видеообращением после покушения, в результате которого получил тяжелые ранения. Он заверил, что не испытывает ненависти к нападавшему, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на euronews.com

Фото: Скрин с видео на facebook.com/watch/robertficosk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал в интернете свое видеообращение, которое стало его первым выступлением после того, как он был тяжело ранен в результате покушения три недели назад.

В записи речи, размещенной на его странице Facebook в преддверии выборов в Европарламент, Фицо сказал, что нападение нанесло серьезный ущерб его здоровью и что «будет маленьким чудом», если он сможет вернуться к работе через несколько недель.

Фицо восстанавливается после многочисленных огнестрельных ранений, полученных, когда он приветствовал своих сторонников 15 мая в городе Гандлова, расположенном примерно в 140 километрах к северо-востоку от столицы Братиславы. Нападавший был арестован.

Премьер заявил, что должен вернуться к работе на рубеже июня и июля, и сказал, что не испытывает никакой ненависти к нападавшему. «Я прощаю его», - сказал Роберт Фицо.