Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, передает Ria.ru.
"Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление <...> и передал его президенту с правом внесения в парламент", – сообщил он на Facebook.
Владимир Зеленский прошение получил и в ближайшее время рассмотрит его, говорится в Telegram его офиса.
Ранее на сайте украинского лидера появилась электронная петиция, авторы которой требовали уволить Гончарука в связи с его профнепригодностью.
Это произошло после того, как на YouTube-канале с названием "Как обмануть президента" опубликовали аудиоролики с, предположительно, неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Зеленском.
В пресс-службе кабмина Украины заявили, что не располагают данными о подлинности этих записей. Сам Гончарук назвал произошедшее происками недоброжелателей.
Он возглавляет правительство с 29 августа прошлого года, до этого занимал пост замглавы офиса президента.