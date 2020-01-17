Премьер-министр Украины подал заявление об отставке





Он возглавляет правительство с 29 августа прошлого года, до этого занимал пост замглавы офиса президента.

В пресс-службе кабмина Украины заявили, что не располагают данными о подлинности этих записей. Сам Гончарук назвал произошедшее происками недоброжелателей.

Это произошло после того, как на YouTube-канале с названием "Как обмануть президента" опубликовали аудиоролики с, предположительно, неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Зеленском.