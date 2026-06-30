Премьер-министры Казахстана и Грузии обсудили реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей

Обсуждены вопросы торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического, энергетического сотрудничества, а также взаимодействия в области цифровизации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Обсуждены вопросы торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического, энергетического сотрудничества, а также взаимодействия в области цифровизации. Внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых накануне между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Ваш официальный визит отражает динамичное развитие казахстанско-грузинских отношений, подчеркивая высокий уровень политического диалога, взаимного доверия и прочного партнерства между нашими странами. Вчера Вы провели содержательные переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан рассматривает Грузию как надежного друга и важного стратегического партнера на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. Правительство Казахстана готово к дальнейшему углублению диалога и практического сотрудничества с Правительством Грузии», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что Казахстан является для Грузии ключевым партнером, подчеркнув наличие потенциала для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

«Наши страны исторически связывают дружественные отношения, являющиеся прочной основой для укрепления политических и экономических связей. Казахстан является очень важным партнером для Грузии, и наши отношения имеют для нас особое значение. Мы рады, что между нашими странами установлено стратегическое партнерство. Мы внимательно следим за процессами модернизации Казахстана и, безусловно, рассчитываем на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества по всем направлениям», — сказал Ираклий Кобахидзе.

В развитие договоренностей, достигнутых на высшем уровне, стороны обсудили меры по реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики. Особый акцент в ходе обсуждения технологического партнерства был сделан на проектах в сфере искусственного интеллекта. По итогам переговоров подтверждена готовность правительств Казахстана и Грузии к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и расширению практического взаимодействия по всем перспективным направлениям.

Справочно: По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Грузией составил $184,5 млн, а за январь – апрель текущего года – $53 млн. На сегодняшний день на казахстанском рынке функционируют более 600 компаний с грузинским участием, 14 организаций зарегистрированы на площадке Международного финансового центра «Астана».