Премьер-министры Казахстана и Венгрии обсудили сотрудничество двух стран

Широкий круг вопросов сотрудничества в различных отраслях экономики обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

Фото: t.me/KZgovernment

Венгрия является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европейском союзе.

Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 24% до $172 млн.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году.

«Мы видим значительный потенциал для наращивания торговли и готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Венгрию по 95 позициям на сумму порядка $700 млн. Предлагаю приложить совместные усилия по расширению номенклатуры поставляемых товаров», — сказал премьер-министр Смаилов.

Большие перспективы также имеются в инвестиционном сотрудничестве.

В целом с 2005 года в Казахстан вложено порядка $330 млн прямых венгерских инвестиций. Только за 2021-2022 годы инвестировано около $75 млн, что составляет почти четверть от общего объема.

Со своей стороны Виктор Орбан отметил, что у Казахстана и Венгрии хорошо развиты политические контакты, поэтому теперь нужно уделить большее внимание углублению и расширению экономических связей.