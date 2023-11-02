Премьер-министры Казахстана и Венгрии обсудили сотрудничество двух стран

Правительство
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Широкий круг вопросов сотрудничества в различных отраслях экономики обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК

Фото: t.me/KZgovernment

Венгрия является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европейском союзе.

Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 24% до $172 млн.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году.

«Мы видим значительный потенциал для наращивания торговли и готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Венгрию по 95 позициям на сумму порядка $700 млн. Предлагаю приложить совместные усилия по расширению номенклатуры поставляемых товаров», — сказал премьер-министр Смаилов.

Большие перспективы также имеются в инвестиционном сотрудничестве.

В целом с 2005 года в Казахстан вложено порядка $330 млн прямых венгерских инвестиций. Только за 2021-2022 годы инвестировано около $75 млн, что составляет почти четверть от общего объема.

Со своей стороны Виктор Орбан отметил, что у Казахстана и Венгрии хорошо развиты политические контакты, поэтому теперь нужно уделить большее внимание углублению и расширению экономических связей.

«Президент вашей страны выступил с предложением, чтобы мы выдвинули как можно больше проектов, которые сможем реализовать совместно. Опыт показывает, что государства, находящиеся далеко друг от друга, могут осуществить прорыв в экономике за счет какого-то проекта-флагмана. Он помогает вовлекать в сотрудничество другие более мелкие предприятия. Наша задача сейчас – выяснить, какие проекты-флагманы мы можем реализовать. Мы надеемся, что сможем интенсивно поработать над этим», — сказал премьер-министр Венгрии.

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