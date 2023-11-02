Премьер-министры Казахстана и Венгрии обсудили сотрудничество двух стран

Широкий круг вопросов сотрудничества в различных отраслях экономики обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК
Венгрия является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европейском союзе.
Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 24% до $172 млн.
Положительная динамика сохраняется и в текущем году.
«Мы видим значительный потенциал для наращивания торговли и готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Венгрию по 95 позициям на сумму порядка $700 млн. Предлагаю приложить совместные усилия по расширению номенклатуры поставляемых товаров», — сказал премьер-министр Смаилов.
Большие перспективы также имеются в инвестиционном сотрудничестве.
В целом с 2005 года в Казахстан вложено порядка $330 млн прямых венгерских инвестиций. Только за 2021-2022 годы инвестировано около $75 млн, что составляет почти четверть от общего объема.
Со своей стороны Виктор Орбан отметил, что у Казахстана и Венгрии хорошо развиты политические контакты, поэтому теперь нужно уделить большее внимание углублению и расширению экономических связей.
«Президент вашей страны выступил с предложением, чтобы мы выдвинули как можно больше проектов, которые сможем реализовать совместно. Опыт показывает, что государства, находящиеся далеко друг от друга, могут осуществить прорыв в экономике за счет какого-то проекта-флагмана. Он помогает вовлекать в сотрудничество другие более мелкие предприятия. Наша задача сейчас – выяснить, какие проекты-флагманы мы можем реализовать. Мы надеемся, что сможем интенсивно поработать над этим», — сказал премьер-министр Венгрии.