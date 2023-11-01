Премьер об ответственности чиновников за трагедию на шахте

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- Назовите, как глава комиссии, кто из чиновников и какого уровня пофамильно по должностям, от акимов до членов правительства, будут привлечены к ответственности за то, что происходило на этом предприятии на протяжении многих лет? Почему инвестору на протяжении 25 лет позволяли нарушать требования закона РК? (…) Также рассматривается ли сейчас комиссией вопрос о привлечении к ответственности непосредственно инвестора? Будет ли рассматриваться вопрос об ответственности экс-президента, при покровительстве которого стало возможным подобное?

Глава правительства напомнил, что в настоящее время проводится расследование по факту гибели шахтеров на предприятии.

- Начну с того, что по экс-президенту – в 1996 году право собственности было передано «АрселорМиттал». Еще раз хочу сказать, что тогда были очень сложные времена, когда мы видели экономический спад, высокий уровень инфляции, гиперинфляцию, были разрывы производственных связей, снижение уровня производства, неплатежи поставщиками, неплатежи по заработной плате. И в тот момент, в очень тяжелое время для нашей экономики, нашей страны была очень важная задача – сохранить это производство, где работает более 30 тысяч человек. Поэтому, наверное, было принято это решение (передача в собственность Митталу. – прим.). Понятно, что у «АрселорМиттал» были соответствующие обязательства по инвестициям.

Что касается виновных лиц, то сейчас соответствующее расследование проводится. Естественно, все виновные лица будут привлечены к ответственности. Еще в ноябре прошлого года была трагедия, четыре шахтера погибли. По ним все расследования уже завершены и материалы сейчас находятся на ознакомлении и в ближайшее время будут переданы в суд. В августе также была трагедия, где пять шахтеров погибли. Сейчас эти расследования еще не завершены. И по последнему факту также будут проведены всесторонние расследования с привлечением всех виновных лиц к ответственности.

Что касается чиновников, они, в том числе, тоже будут находиться в периметре расследования. Мы, как правительство, тоже осознаем свою ответственность в этих трагедиях. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз высказать соболезнования семьям погибших и пострадавших от своего имени и от имени наших коллег и принести свои извинения. Понятно, что все мы здесь отчасти ответственны за сложившуюся ситуацию.