Премьер об ответственности чиновников за трагедию на шахте

Правительство
16
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Глава правительства в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос об ответственности госчиновников за трагедию на шахте, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: primeminister.kz

- Назовите, как глава комиссии, кто из чиновников и какого уровня пофамильно по должностям, от акимов до членов правительства, будут привлечены к ответственности за то, что происходило на этом предприятии на протяжении многих лет? Почему инвестору на протяжении 25 лет позволяли нарушать требования закона РК? (…) Также рассматривается ли сейчас комиссией вопрос о привлечении к ответственности непосредственно инвестора? Будет ли рассматриваться вопрос об ответственности экс-президента, при покровительстве которого стало возможным подобное?

Глава правительства напомнил, что в настоящее время проводится расследование по факту гибели шахтеров на предприятии.

- Начну с того, что по экс-президенту – в 1996 году право собственности было передано «АрселорМиттал». Еще раз хочу сказать, что тогда были очень сложные времена, когда мы видели экономический спад, высокий уровень инфляции, гиперинфляцию, были разрывы производственных связей, снижение уровня производства, неплатежи поставщиками, неплатежи по заработной плате. И в тот момент, в очень тяжелое время для нашей экономики, нашей страны была очень важная задача – сохранить это производство, где работает более 30 тысяч человек. Поэтому, наверное, было принято это решение (передача в собственность Митталу. – прим.). Понятно, что у «АрселорМиттал» были соответствующие обязательства по инвестициям.

Что касается виновных лиц, то сейчас соответствующее расследование проводится. Естественно, все виновные лица будут привлечены к ответственности. Еще в ноябре прошлого года была трагедия, четыре шахтера погибли. По ним все расследования уже завершены и материалы сейчас находятся на ознакомлении и в ближайшее время будут переданы в суд. В августе также была трагедия, где пять шахтеров погибли. Сейчас эти расследования еще не завершены. И по последнему факту также будут проведены всесторонние расследования с привлечением всех виновных лиц к ответственности.

Что касается чиновников, они, в том числе, тоже будут находиться в периметре расследования. Мы, как правительство, тоже осознаем свою ответственность в этих трагедиях. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз высказать соболезнования семьям погибших и пострадавших от своего имени и от имени наших коллег и принести свои извинения. Понятно, что все мы здесь отчасти ответственны за сложившуюся ситуацию.

Наша сейчас задача в ближайшее время обеспечить возврат этой компании в РК. Обеспечить ее стабильную работу, сохранение заработных плат и рабочих мест на этом предприятии и выполнение всех социальных обязательств. В том числе тех, которые возникли после гибели шахтеров. В отношении семей шахтеров. Мы будем контролировать и обеспечивать, чтобы в полном объеме эти обязательства были выполнены, - сказал Алихан Смаилов.

#Смаилов #АМТ #Правительство #ответственность

Популярное

Все
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Оторвал пацанов от улицы
Крематорий: удобрение вместо яда
Работа над ошибками
Испытание броней
В границах обездоленного
Коллекционирует... газеты
Подвиг снайпера Курбатовой
«Бескрылые» качели
Жителей Кызылорды обеспечат централизованной горячей водой
Впервые за 30 лет в КазНАИУ будет построено общежитие для студентов и молодых ученых
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Самоуправство наказуемо
Судьба моя – железная дорога
Большая к музыке любовь
Политика, торговля, гуманитарные обмены
В Канкуне непросто
Бизнес без барьеров
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Было тяжело, но мы выстояли
Высокая оценка
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

$3 млрд должен вложить новый инвестор «АрселорМиттал Темирт…
Трансферты из Национального фонда будут снижены
Какую зарплату получали погибшие горняки
Нужны новые прорывные проекты в сфере туризма – Смаилов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]