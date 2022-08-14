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Правительство
Премьер поручил принять срочные меры по удержанию цен на школьную форму и канцтовары

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил принять ряд срочных мер по удержанию цен на школьную форму и канцтовары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт Премьера в Facebook.

"Совсем скоро наступит новый учебный год, а это значит, что перед родителями традиционно возникает необходимость покупки школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом одним из самых чувствительных моментов в этом вопросе является их удорожание. Конечно, на ценообразование влияет стоимость мировой логистики, сырья и услуг, но вместе с тем в распоряжении Правительства и акиматов есть механизмы, которые позволят финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев. Так, мною поручено принять ряд срочных мер:

Во-первых, для удержания цен на школьную форму – Мининдустрии совместно с НПП "Атамекен" и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье;

Во-вторых, Минторговли совместно с НПП "Атамекен" и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками;

В-третьих, акиматами совместно с НПП "Атамекен" будут организованы школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села;

В-четвертых, акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи;

В-пятых, на сегодняшний день не все регионы выделили средства в фонд "Всеобуча" для поддержки нуждающихся семей. Поэтому акимам поручено обеспечить финансирование данного проекта в необходимом объеме.

Дорогие друзья! Дети – наша главная ценность, поэтому наша обязанность обеспечить им максимально комфортные условия на всех этапах учебного цикла, окружить вниманием и заботой. В этой связи госорганам и акиматам предстоит как следует поработать по тем направлениям, которые я обозначил. Этот вопрос будет находится на контроле Правительства.

P.S. Вчера ознакомился с ходом строительства общеобразовательной школы в густонаселённом районе Есиль. Учебное заведение решит проблему сразу нескольких переполненных школ столицы", - написал Алихан Смаилов.

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