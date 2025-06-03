Премьер-министр Олжас Бектенов отметил положительную динамику в этом направлении:

«С начала года мы ведь значительно сократили сроки проведения конкурсов. Как мне доложили, сейчас конкурсы проходят в течение одной недели. Это действительно так?» - уточнил он.

Вице-министр сообщил, что в рамках нового законодательства сроки существенно снижены - до 10-5 дней.

«В соответствии с новым законом и по вашему поручению, мы сократили сроки в правилах. По рейтингово-балльной системе подрядчика выбирают за пять дней. По конкурсу подрядчик определяется за десять дней. Мы не только сократили сроки, но и оптимизировали процессы, а также внедряем автоматизацию», - доложил он.