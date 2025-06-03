Сроки госзакупок в РК сократили до 5-10 дней

Правительство
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На заседании Правительства вице-министр финансов Даурен Кенбеил доложил о мерах, принимаемых для сокращения сроков госзакупок. Ранее на проведение конкурса и определение победителя закупок уходило порядка 2 месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил положительную динамику в этом направлении:

«С начала года мы ведь значительно сократили сроки проведения конкурсов. Как мне доложили, сейчас конкурсы проходят в течение одной недели. Это действительно так?» - уточнил он.

Вице-министр сообщил, что в рамках нового законодательства сроки существенно снижены - до 10-5 дней.

«В соответствии с новым законом и по вашему поручению, мы сократили сроки в правилах. По рейтингово-балльной системе подрядчика выбирают за пять дней. По конкурсу подрядчик определяется за десять дней. Мы не только сократили сроки, но и оптимизировали процессы, а также внедряем автоматизацию», - доложил он.

Премьер-министр поручил продолжить работу по совершенствованию системы госзакупок.

#Правительство #госзакупки

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