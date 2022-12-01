Премьер представил нового акима Костанайской области

Алихан Смаилов отметил, что перед акиматом поставлены задачи по дальнейшему экономическому развитию и решению социальных вопросов региона.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в город Костанай, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Представляя Кумара Аксакалова активу области, премьер-министр отметил, что перед акиматом поставлены задачи по дальнейшему экономическому развитию и решению социальных вопросов региона. В частности, новые меры по повышению уровня жизни и благосостояния населения предусмотрены в рамках предвыборной программы главы государства «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

Алихан Смаилов добавил, что в ближайшие годы в области планируется строительство 9 новых школ на 7,5 тысячи мест, 25 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизация двух районных больниц. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию агропромышленного комплекса и сельского предпринимательства.

«Особое значение для экономики региона имеет также машиностроение. В этом направлении важно вести работу по повышению уровня локализации, расширению номенклатуры выпускаемой продукции и подготовке высококвалифицированных кадров», — сказал он.

Вместе с тем премьер заострил внимание на необходимости активизировать реализацию мер по модернизации социальных объектов, жилищно-коммунальной и энергетической инфраструктуры, запуску новых индустриальных проектов, созданию рабочих мест и повышению качества местных дорог.

«Руководству области также нужно принять меры по стабильному прохождению отопительного сезона и недопущению аварийных ситуаций на ТЭЦ и теплотрассах», — заключил Алихан Смаилов.