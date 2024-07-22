Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области

Недвижимость, Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с темпами строительства новых домов для пострадавших от паводков жителей Темирского и Уилского районов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Проверено исполнение поручений по ускорению работ, мобилизации сил и спецтехники, данных акимату и профильному министерству 17 июля на совещании по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков.

Олжас Бектенов осмотрел строящиеся дома в селе Каратал Уилского района, по которым ранее поднимались вопросы отставания от графика на 15-25 дней. В результате паводков в населенном пункте пострадало 210 строений, их обследование полностью завершено. На вторичном рынке для сельчан выкуплено 60 домов. По 18 объектам недвижимости, подлежащим ремонту, произведены соответствующие выплаты. В селе ведутся работы по строительству 132 домов взамен признанных непригодными для жилья.

Премьер-Министр ознакомился с обеспеченностью подрядных компаний спецтехникой и трудовыми ресурсами. На текущий момент залит фундамент всех 132 домов, в 120 завершены работы по укладке стен, 65 покрыты кровлей, в 30-ти идут внутренние строительно-монтажные работы. Олжас Бектенов поручил привлечь дополнительные силы и спецтехнику на строительные площадки.

В Темирском районе премьер-министр проверил ход строительства домов в селе Кумсай. В результате паводков здесь пострадало 46 жилых домов. Сельчан заселили в приобретенные для них 18 домов, отремонтировано 7. Ведется строительство 21 нового дома, на текущий момент полностью завершены работы по укладке стен. 19 будущих новостроек покрыты кровлей, в 6-ти из них ведутся внутренние строительно-монтажные работы.

Заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев доложил премьер-министру о текущей ситуации в регионе с восстановлением жилья, инфраструктуры и выплатой компенсаций.

«Инфраструктура и жилые дома сильно пострадали от паводков. Президент поручил реконструировать дороги и соцобъекты, восстановить и построить новые дома. Все поручения должны быть исполнены в кратчайшие сроки. Для этого акиматам оказывается полная поддержка от правительства и отраслевых министерств», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

Глава правительства отдельно остановился на состоянии гидротехнических сооружений, расположенных на территории области. Так, из 206 сооружений были разрушены 15. Для устранения последствий паводков в настоящее время проводятся необходимые работы. Даны поручения ускорить все процессы по гидросооружениям, а также устранить имеющиеся риски в целях подготовки к паводковому периоду 2025 года. Кроме того, в регионе планируется восстановление 58 объектов транспортной инфраструктуры.

Для ремонта и реконструкции поврежденных дорог из резерва правительства РК выделено 10,2 млрд тенге, из областного резерва – 6,4 млрд тенге. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы. Всего в планах – строительство и ремонт 100 водопропускных труб, 23 мостов, 47,2 км дорог.

#Актюбинская область #паводки #жилье #Бектенов

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