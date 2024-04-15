Премьер проверит готовность Уральска к пику паводков
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Ситуация с паводками находится на контроле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов находится в Уральске для координации противопаводковых мероприятий.
«По прибытии премьер проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык и возведению заградительных сооружений», - говорится в сообщении.
Кроме того, Бектенов совершит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.