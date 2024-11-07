Премьер раскритиковал темпы работы по подготовке к паводкам

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу подготовки к паводковому периоду 2025 года с участием профильных министров и акимов регионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Были заслушаны акимы Атырауской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областей, министры экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, транспорта, а также вице-министр водных ресурсов и ирригации.

По результатам проверки МЧС хода реализации противопаводковых мероприятий в регионах руководителю правительства было доложено о неисполнении ряда предусмотренных инженерными планами работ.

Олжас Бектенов подверг критике темпы работы на местах и поручил усилить профилактические мероприятия по подготовке инфраструктуры и гидротехнических сооружений в тех регионах, где они ведутся не на должном уровне. Акимам Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай поручено обеспечить исполнение всех запланированных мер в месячный срок.

«Акимы регионов должны в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по выполнению всех намеченных противопаводковых мероприятий. В первую очередь, обеспечить готовность водоотводных каналов, арыков и дренажных систем. Все паводкоопасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены от прихода большой воды», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель кабмина также поручил обеспечить защиту паводкоопасных населенных пунктов, подготовить достаточный запас продуктов питания, медикаментов. Такие же меры необходимо принять в тех местах, где транспортное сообщение может быть прервано. В зимний период поручено организовать своевременный вывоз снега, особенно из сельских населенных пунктов. Заблаговременно подготовить к паводковому сезону специальную и инженерную технику. Кроме того, важно предусмотреть в местных бюджетах средства на возможные ЧС и подготовить необходимые ресурсы.

Перед Министерством водных ресурсов поставлена задача по обеспечению контроля за объемами наполнения водохранилищ, при необходимости – принять меры по безопасному сбросу воды. Организовать с соседними государствами регулярный обмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках.

МЧС в рамках учения «Көктем-2025» поручено отработать алгоритм конкретных действий при осложнении паводковой ситуации, в том числе определить группировку сил и средств для оперативного реагирования. Премьер отметил, что нужен четкий механизм доставки сил и средств в зоны ЧС, в том числе железнодорожным и авиатранспортом.

Также поручено подготовить запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения, определить пункты приема эвакуируемого населения и заблаговременно оповестить жителей об обозначенных местах, предусмотреть безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных.

Отдельно глава кабмина остановился на вопросе реагирования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе возмещении ущерба. МЧС совместно с заинтересованным государственными органами – проработать механизмы решения существующих проблем в этом направлении.

Особое внимание также было уделено вопросу своевременного информирования населения о правилах поведения при угрозе и подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон. Даны соответствующие поручения Министерству культуры и информации.