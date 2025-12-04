Премьер возглавит новый Центр по мониторингу президентской инициативы «Таза Қазақстан»

Таза Казахстан
Для усиления контроля создается Центр по мониторингу за ходом реализации президентской инициативы «Таза Қазақстан» под председательством Премьер-министра

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

«Президентская инициатива «Таза Қазақстан» стала масштабным общенациональным движением. Речь идет не только о высадке деревьев и очистке отходов. Главным результатом мы видим вовлеченность общественности в наше общее дело охраны природы и создания комфортной окружающей среды для обеспечения высокого качества жизни.

Сохранение природных богатств, обеспечение чистого воздуха и воды, рациональное использование ресурсов – все это приоритетные задачи, от которых зависит благополучие нынешнего и будущих поколений. Инициатива Главы государства – не разовая акция, а постоянная работа по формированию новой экологической культуры и повседневного образа жизни наших граждан», — подчеркнул Бектенов.

Премьер-министр заслушал акимов областей Абай и Ұлытау, где отмечаются низкие темпы работ: ликвидировано лишь 36% и 53% свалок соответственно. Олжас Бектенов поручил в срочном порядке принять меры по исправлению ситуации с ТБО. Кроме того, акиматам Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областей и области Жетісу необходимо до конца года завершить все работы по устранению стихийных свалок. Поручено ускорить строительство полигонов.

В этом году в экологических акциях приняло участие порядка 6,5 млн казахстанцев. Премьер-министр обозначил важность широкой разъяснительной работы среди населения, с акцентом на молодежь.

Отдельным вопросом был рассмотрен ход реализации поручений Президента по посадке 2 млрд деревьев на территории лесного фонда. Заслушан отчет руководства акиматов Акмолинской, Актюбинской и Кызылординской областей, где имеются недоработки по посадке деревьев и сбору семян.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что акиматы должны принимать все меры по обеспечению качественной посадки и созданию питомников. При этом акцент должен быть сделан не только на количестве высаживаемых деревьев, но и на их приживаемости.

Для усиления контроля создается Центр по мониторингу за ходом реализации президентской инициативы «Таза Қазақстан» под председательством Премьер-министра. Ответственные госорганы будут ежемесячно докладывать о проводимой работе.

