Премьера национального балета о степном цветке с аншлагом прошла в Астане

Культура,Театр
Дана Аменова
специальный корреспондент

Постановка соединяет классический балет, неоклассику и современный танец

Фото: МКИ

Премьера балета «Алтын гүл» завершила XIII сезон театра «Астана Балет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

На сцене театра «Астана Балет» представили национальный балет «Алтын гүл» – новую постановку, основанную на образах истории, природы и культурного наследия Казахстана.

В основу постановки лег исторический артефакт – золотая пластина III–II веков до нашей эры с изображением тюльпана, обнаруженная в курганах Тенлик. Этот образ стал отправной точкой для истории о мастере-ювелире Зергере, который стремится сохранить красоту степного тюльпана в своем искусстве.


Постановка соединяет классический балет, неоклассику и современный танец. Через образ степного тюльпана спектакль раскрывает темы вдохновения, преемственности поколений и связи человека с родной землей.

Главный балетмейстер постановки – заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри. Музыку к спектаклю написал композитор, заслуженный деятель Казахстана Ренат Гайсин. Автором либретто выступил заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков, художником по костюмам – Айгерим Алтыбасарова.

Премьера «Алтын гүл» стала финалом XIII театрального сезона театра «Астана Балет» и примером современного сценического прочтения культурного наследия Казахстана.

#балет #премьера #МКИ #аншлаг

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