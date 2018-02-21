Политика
Премьеру РК доложили о развитии гражданской авиации
В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялось совещание по вопросам развития гражданской авиации с участием руководителей крупных национальных авиакомпаний, сообщает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы главы Правительства, в рамках совещания рассмотрены вопросы улучшения эффективности государственного регулирования авиаперевозок для повышения привлекательности авиатранзита через Казахстан в рамках исполнения 68 шага Плана нации "100 конкретных шагов", дальнейшего повышения безопасности полетов и качества подготовки отечественных кадров.

В целом о текущем состоянии развития отрасли гражданской авиации доложил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

Согласно данным МИР РК, темпы роста пассажиропотока за 2017 год составили 23%. По уровню соответствия требованиям ИКАО по безопасности полетов Казахстан занимает второе место среди стран СНГ.

В части инфраструктурного развития завершена работа по реконструкции 15 взлетно-посадочных полос и 11 терминалов.

В ходе совещания также выступили министр энергетики Канат Бозумбаев, управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов, исполнительный директор по планированию АО "Эйр Астана" Алма Алигужина, президент АО "Авиакомпания "SCAT" Владимир Денисов, председатель правления АО "Qazaq Air" Александр Блэр, генеральный директор АО "Бек Эйр" Сырым Омаржанов и др.

По итогам обсуждения Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству по инвестициям и развитию совместно с заинтересованными госорганами и национальными компаниями сформировать рабочую группу и разработать комплексные программы развития большой и малой авиации.

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