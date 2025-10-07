Как сообщили в акимате Панфиловского района, в первую очередь благоустроен участок улицы Юлдашева, прилегающий к мечети. Здесь уложена брусчатка, установлены фонари, скамейки и урны, высажено порядка 30 деревьев, разбиты розарии и газоны.

– Мы начали с территории вокруг одного из главных туристических объектов нашего города – Жаркентской мечети. Жители давно ждали обновления, и сегодня они видят, что пространство становится современным и удобным для прогулок, – отметил заместитель акима Панфиловского района Дидар Ешенов.

На следующем этапе работы развернулись на улице Головацкого – между проспектом Жибек Жолы и улицей Масанчи. Ранее местные жители обращались с просьбой обустроить здесь прогулочную зону по примеру Арбата. Для этого были внесены изменения в генеральный план города. Проект предусматривает установку теневых навесов, малых архитектурных форм и других элементов, необходимых для комфортного отдыха.

Следующим направлением стало благоустройство восточной части проспекта Жибек Жолы – одной из главных транспортных и пешеходных артерий города. В целом по трем проектам в Жаркенте будет благоустроено 20,7 тыс. кв. м городской территории. Запланированы посадка 500 деревьев и установка автоматической системы полива. Жаркентцы уже отмечают изменения.

– Проблема благоустройства центральной части города, особенно возле базара, не решалась много лет. Стихийная торговля, беспорядочная стоянка такси – пройти пешком было практически невозможно. В этом году все изменилось: после наведения порядка здесь чисто и уютно. Теперь гулять с детьми безопасно и удобно, – поделилась местная жительница Зульфия Шамиева.

Работы по благоустройству, кстати, не только украшают город и создают новые возможнос­ти для отдыха, но и укрепляют туристический потенциал, формируют комфортную среду для жизни людей.