Преодолеть гендерный барьер

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Ербол Тишкамбаев

Вопросы гендерного развития обсудили члены Клуба экспертов при Сенате Парламента РК.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

На очередном заседании Клуба экспертов с участием спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева были обсуждены вопросы гендерного развития и озвучены предложения по преодолению барьеров и эффективной реализации потенциала женщин. Также эксперты представили эксклюзивные тематические исследования, а приглашенные гости поделились своими кейсами и лучшими практиками в сфере бизнеса, финансов, политики и защиты прав женщин.

Приветствуя участников клуба, председатель Сената подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев большое внимание уделяет гендерному развитию и соз­данию условий для реализации потенциала женщин. Он также отметил актуальность повестки, ставшей логическим продолжением заседания Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, которая состоялась в октябре этого года и была посвящена обеспечению прав и возможностей женщин в Казахстане.

Вместе с тем Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на статистике, согласно которой на сегодняшний день значительную часть населения в стране составляют именно женщины – более 10 млн человек, или свыше 51%. Поэтому обеспечение их безопасности, защита прав и создание условий для полной реализации потенциала – это важный вклад в развитие страны.

– Сегодня потенциал женщин в экономическом секторе остается недостаточно задействованным. Низкой остается экономическая активность женщин в сельских районах. Серьезной проблемой остается насилие в отношении женщин. Поэтому принятие по инициативе Главы государства закона о защите прав женщин и безо­пасности детей стало важным шагом для изменения ситуации в этой сфере. Также есть серьезные проблемы по выплатам алиментов. Это значит, что сотни тысяч детей остаются без необходимой финансовой поддержки. Поэтому мы сейчас работаем над соответствующим законопроектом, – подчеркнул Маулен Ашимбаев и проинформировал участников заседания о законодательной деятельности палаты в этом направлении.

По мнению спикера Сената, одной из ключевых преград для более активного участия женщин в экономической и политической жизни остаются устоявшиеся традиционные представления и стереотипы об их роли в обществе.

– Следует серьезно задуматься над этой проблемой и активно работать над изменением подобных установок на всех уровнях. Продолжая жить в рамках стереотипов, особенно в отношении женщин, мы не только отстаем от мировых тенденций, но и создаем барьеры для собственного развития, – подчерк­нул он.

Наряду с членами Клуба экспертов свои предложения и рекомендации по гендерному развитию, преодолению барьеров и эффективной реа­лизации потенциала женщин озвучили приглашенные спикеры: генеральный директор компании «Шеврон» по Евразийскому и Тихоокеан­скому региону Замира Канапьянова, председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, основатель проекта LULU Group Асель Машанова, адвокат Жанна Уразбахова и президент АО «АгромашХолдинг KZ» Динара Шукижанова.

#заседание #Клуб экспертов #гендерное развитие

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