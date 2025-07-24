Учёные получили лекарство из растительных отходов. Они использовали в работе рисовую шелуху и зёрна кукурузы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Над разработкой экологически чистого лекарственного препарата в течение трёх лет трудилась интернациональная команда студентов из Казахстана, Китая и Ганы. Руководил процессом профессор Нуршат Нуражы.

Учёные работали с разными биоматериалами – травой, древесиной и даже водорослями. Остановились на отходах продукции сельского хозяйства – рисовой шелухе и кукурузных зёрнах. В сочетании со специальным раствором в проточном непрерывном реакторе именно они дали нужный результат.

– Раствор из сельскохозяйственных отходов заливается в специальную ёмкость, регулируется температура. Реакция проходит в основном реакторе, и через определённое время получается нужный продукт. Метод основан на принципах «зелёной химии» и позволяет экономить время и средства, - рассказал PhD-студент (Гана) Гарри Кваку Мегбену.

Клинических испытаний, как того требуют международные правила разработки лекарств, в этом случае проводить не нужно, говорят специалисты. В медицине уже существует оригинал препарата. В основном его применяют для расширения кровеносных сосудов, снятия посттравматического стресса и устранения задержки мочи у людей со слабым сердцебиением. Теперь достаточно лишь подтвердить новый состав лекарства.

– Мы разработали это с помощью реактора непрерывного действия. Благодаря технологии процесс занимает всего полчаса. На традиционных фармацевтических заводах несколько этапов производства – на один препарат может уйти неделя, а на одну реакцию – месяц. У нас всё иначе, намного быстрее, - отметил профессор Nazarbayev University Нуршат Нуражы. – Впервые в Казахстане и мире используется такая технология – именно получения из биомассы с использованием проточного реактора. То есть можно сказать, что это прототип целого завода, но в лабораторных условиях. В итоге мы получили стопроцентный чистый препарат, - поделилась Макпал Рахаткызы — PhD-студент Nazarbayev University.

Изобретение авторы планируют запатентовать, а после будут искать возможности для выхода на фармацевтический рынок.

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