Преподаватель колледжа из Семея предложил новые специальности в сфере ИИ

111
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Асхат Муханов уверен, что искусственный интеллект способствует совершенствованию учебного процесса

Фото предоставлены Асхатом Мухановым

В Астане прошла республиканская площадка «Mugalim Talks», организованная партией AMANAT. В мероприятии приняли участие более 300 учителей, ученых и студентов из всех регионов страны. Главной темой встречи стало образование и роль педагога в эпоху искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе встречи спикеры поделились своим опытом и обсудили новые направления в образовании и технологиях. Область Абай представил заместитель директора Семейского финансово-экономического колледжа им. Р. Байсейитова Асхат Муханов. Он выступил с докладом на тему «Искусственный интеллект и его возможности в системе образования».

Асхат Муханов подчеркнул важность восприятия искусственного интеллекта как надежного партнера педагога. По его словам, грамотное использование ИИ способствует совершенствованию учебного процесса, укреплению академической честности и развитию критического мышления у студентов.

Кроме того, он представил ряд конкретных предложений по внедрению и развитию искусственного интеллекта в сфере образования. В частности, предложил утвердить открытые и этические правила использования ИИ в каждом учебном заведении, ввести предмет «AI-грамотность» для школьников и студентов, а также открыть новую специальность «AI-программист» в системе технического и профессионального образования для повышения кадрового потенциала страны. Также он затронул вопрос определения статуса прикладного бакалавриата.

Напомним, в ходе выступления на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность учета рисков внедрения искусственного интеллекта в сферу образования.

Президент указал на необходимость учитывать неизбежную трансформацию рынка труда.

«Уже сегодня очевидно, что многие профессии будут постепенно вытесняться автоматизированными системами. Это приведет к высвобождению значительной доли рабочей силы и увеличению числа специалистов с устаревшими навыками. Это очень важная проблема. Если ее не решить, возрастут риски социальных последствий, таких как рост безработицы, снижение качества жизни и усиление неравенства. Тем не менее, ИИ может и способствовать решению проблемы. Технологии ИИ способны анализировать профессиональные компетенции работников, выявлять их сильные стороны и рекомендовать наиболее перспективные пути развития», - сказал Президент.

 

#Образование #ИИ #профессии

