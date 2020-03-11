Преступная группа 5 лет незаконно обналичивала огромные суммы в Нур-Султане

Более 5 лет организованная преступная группа незаконно обналичивала деньги в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
Следственно-оперативной группой Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследуется уголовное дело по нескольким статьям в отношении группы лиц по фактам выписки счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и поставок в особо крупном размере на территории г.Нур-Султан.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2015 по 2019 год с целью незаконного освобождения предприятий-контрагентов (покупателей) от налогов и извлечения имущественной выгоды члены ОПГ занимались обналичиванием денежных средств контрагентов и выписыванием фиктивных бухгалтерских документов (счета-фактуры, договоры, акты выполненных работ, платежные поручения и т.д.)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ущерб от незаконной деятельности ОПГ составил более 3,3 млрд тенге, из которых 1,1 млрд тенге возмещено в ходе расследования дела.
В преступную деятельность по выписке бестоварных счет-фактур были вовлечены более 10 лиц. В отношении 5 подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.
В настоящее время проводятся следственные действия, экономические и технические экспертизы.
