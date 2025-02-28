Преступники под видом растворителя тоннами вывозили бензин в Кыргызстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что подозреваемые, закупая на территории РК бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам.

На станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ «Кара Май ОйЛ», общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.

Всего с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы в соседнее государство экспортировано более 102 тыс. тонн ГСМ.

По предварительным данным, теневой оборот преступной группы за последние два года составил более 15,5 млрд тенге.