Преступники под видом растворителя тоннами вывозили бензин в Кыргызстан

Закон и Порядок
94
Дана Аменова
корреспондент

Трое казахстанцев объявлены в межгосударственный розыск

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что подозреваемые, закупая на территории РК бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам.

На станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ «Кара Май ОйЛ», общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.

Всего с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы в соседнее государство экспортировано более 102 тыс. тонн ГСМ.

По предварительным данным, теневой оборот преступной группы за последние два года составил более 15,5 млрд тенге.

«По указанному делу объявлены в межгосударственный розыск: Попов Алексей Александрович, 27.04.1987 года рождения, гражданин РК, уроженец города Тараз, Жамбылской области, ранее не судим; Ибраимов Рахымжан Маматұлы, 29.01.1996 года рождения, гражданин РК, уроженец города Чартак, Республики Узбекистан, ранее не судим; Сагындыков Серик Ерланович, 29.07.1987 года рождения, гражданин РК, уроженец Жамбылской области, ранее не судим. Избрана мера пресечения - «содержание под стражей», – говорится в официальном сообщении. 

 

 

#АФМ #бензин #Кыргызстан #группа #вывоз #преступность

Популярное

Все
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
Молодые ученые на особом счету
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
Как на Масленой неделе…
Знаменосец – значит победитель!
Отцы и дети
Ставка на профилактику
Важно помочь каждому
Спокойствие, только спокойствие
Достойный пример Каныбека Патсаева
Представить масштабную картину прошлого
Неравнодушие и гражданская ответственность
Предвестники весны
Здесь обитали... мамонты
Их призвание – служение обществу
Созидательная поступь ассамблеи
Спасибо!
Уж замуж невтерпеж
Современная техника – залог оперативности и эффективности
1 марта в стране отмечают День благодарности
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Только от жизни собачьей…
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Жумангарин приоткрыл завесу: какие налоговые нормы ушли в Мажилис
Крути педали!
Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»
Прививка налоговой культуры
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане

Читайте также

КНБ сообщил о ликвидации крупного наркоканала
Мошенница продавала поддельные билеты на концерты в Астане
МВД: В Казахстане за февраль ликвидировано 17 нарколаборато…
Ставка на профилактику

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]