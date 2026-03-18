Департамент АФМ по ЗКО проводит расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории Уральска, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денег гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии. Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото».

Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий. В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2 000 займов. Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге.

«С санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные деньги в сумме 6 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается», – сообщили в АФМ.

Ранее сотрудники Департамента АФМ по области Абай пресекли деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива.