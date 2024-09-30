Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК

Задержания
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По всем фактам проводится досудебное расследование

Фото: polisia.kz

Министерство внутренних дел РК сообщило о пресечении незаконной деятельности трех криминальных групп за последние три дня, передает Kazpravda.kz 

Так, по информации МВД, в Уральске сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тысяч тенге. Подозреваемые взяты под стражу.

В Шымкенте оперативниками задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компроментирующие сведения.

Кроме того, сотрудниками УБОП в Актобе при получении требуемого одного миллиона тенге и автомашины Subaru задержан и арестован участник преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали 8 миллионов тенге.

По всем фактам проводится досудебное расследование, добавили в МВД.

#задержание #группа #вымогатели

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