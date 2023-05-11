Превентивность и контроль

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Руслан Кулумбетов, начальник главного управления военной полиции ВС РК, полковник

В настоящее время невозможно представить будни подразделений войск без участия органов военной полиции.

фото предоставлено МО РК

О важном предназначении органов военной полиции по обеспечению правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях говорит и тот факт, что в преддверии 26-летней годовщины образования органов военной полиции 14 марта 2023 года был принят новый Закон «Об органах военной полиции».

На первоначальном этапе становления органов военной полиции пришлось столкнуться со многими трудностями, начиная с подбора кадров и заканчивая материально-техническим обеспечением, решались и другие организационные вопросы. Благодаря вниманию руководства Министерства обороны, а также самоотверженной деятельности коллектива за эти годы военная полиция проделала большую работу.

Принятые системные превентивные меры на упреждение и недопущение проникновения негативных явлений в армейскую среду дали положительные результаты, о чем свидетельствует ежегодная тенденция снижения уровня преступности. Если в 2001 году в войсках было зарегист­рировано 2 247 преступлений, то в 2022 году было учтено всего 169 уголовных правонарушений.

На улучшение статистики повлия­ло совершенствование прог­раммных документов по профилактике правонарушений, а также ряд проведенных комплексных мероприятий в органах военной полиции. Так, в целях повышения эффективности деятельности структуры и максимального использования имеющегося потенциала разработана долгосрочная стратегия развития военной полиции.

С этого периода полномочия воен­ной полиции были существенно расширены за счет введения под­разделений административной практики, компетентных рассмат­ривать административные дела, а также подразделения по противодействию коррупции. Главное управление военной полиции стало одним из основных разработчиков Антикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 годы. Будучи рабочим органом комиссии по контролю за исполнением законодательства о противодействии коррупции, мы обеспечиваем функционирование специального раздела и рубрики «Противодействие коррупции» на сайте оборонного ведомства, телефона доверия, проводим антикоррупционный мониторинг и анализ коррупцион­ных рисков в минис­терстве и Вооруженных силах.

Сыграло положительную роль и повышение статуса военной полиции – передача функции контроля службы войск в состав главного управления военной полиции в 2012 году. В результате удалось создать эффективную систему контроля и профилактики происшествий.

В Министерстве обороны на современном этапе большое значение уделяется вопросам безопас­ности воинской службы. С этой целью в августе 2019 года в штат главного управления воен­ной полиции введено новое под­разделение – управление обеспечения безопасности воинской службы, которое в 2022 году вошло в сос­тав управления службы войск и безопасности воинской службы.

Отдельного внимания заслуживает уникальная информацион­ная система военной полиции «Учет состояния правопорядка в ВС РК», внедренная в 2014 году. В Главном управлении военной полиции разработан и сайт на платформе единого интернет-ресурса государственных органов, а также сайт с мобильным приложением «Әскери сенім», который позволяет пользователям отправлять в органы военной полиции сообщения в электронном формате о любом совершенном или готовящемся правонарушении в войсках.

#казахстан #РК #годовщина #военная полиция #вооруженные силы

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