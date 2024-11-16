Президент Абхазии заявил, что не собирается подавать в отставку

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В настоящее время идут переговоры с оппозицией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Президент Абхазии Аслан Бжания вышел к своим сторонникам и заявил, что остается на своем посту.

«Президент, премьер-министр, руководители министерств и ведомств республики остаются на своих местах и будут работать дальше», - сказал Бжания.

«Прошу не поддаваться на провокации, я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», - подчеркнул он.

Бжания также отметил, что в настоящее время идут переговоры с оппозицией, и поблагодарил за поддержку «всех гражданских и всех людей в погонах».

Как стало известно «Интерфаксу»", Бжания собирается выехать из Сухума в родное село Тамышь, где, как отметили в его окружении, «продолжит свою работу».

В пятницу абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в Абхазии и потребовала отставки президента республики Аслана Бжании, который после встречи с переговорщиками взял время на раздумье. Оппозиция также создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.

Между тем к вечеру оппозиционеры, захватившие комплекс правительственных зданий, демонтировали табличку с именем и фамилией президента Бжании на двери его кабинета.

#оппозиция #Абхазия #Бжания

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