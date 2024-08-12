Президент Индонезии провёл первое заседание правительства в новой столице

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Джоко Видодо уже переехал в новый президентский дворец, хотя вокруг ещё идёт стройка

Фото: 24.kz

Президент Индонезии Джоко Видодо провёл первое заседание правительства в новой столице Нусантаре. Участники встречи обсудили реализацию 55 инфраструктурных проектов будущей столицы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Глава Индонезии заявил о выделении на эти цели средств в размере 3,5 млрд долларов. Деньги направят на сферы образования, здравоохранения, торговли и городского озеленения.

Напомним, строительство новой столицы Нусантары началось 4 года назад. Тогда власти страны решили перенести главный город Индонезии из Джакарты из-за проблем с инфраструктурой и экологией. Нынешняя столица уходит под воду на 25 сантиметров в год. За последние 10 лет северную прибрежную часть города подтопило на 2,5 метра.

Между тем государственные органы начали переезжать в Нусантару ещё в июле, а на прошлой неделе туда прибыл президент страны, который уже занял новые апартаменты. По плану строительство города завершится к 2045 году.

Индонезия готовится отпраздновать главный праздник – День Независимости. При этом впервые основные мероприятия пройдут не в Джакарте, а в будущей столице – Нусантаре. Президент Джоко Видодо уже переехал в новый президентский дворец, хотя вокруг ещё идёт стройка.

Строительство Нусантары идёт полным ходом на острове Калимантан. Строить её начали здесь 4 года назад, когда и было принято окончательное решение о переносе главного города страны. Первыми сюда в июле переехали военные и полиция. В выходные в Нусантару прибыл министр сельского хозяйства. Президент Индонезии Джоко Видодо тоже уже занял новые апартаменты. Остальные государственные органы переедут в город до 17 августа. В этот день в стране будут праздновать День Независимости, тогда и планируют открыть новую столицу.

«Это масштабный проект, и он рассчитан на 15-20 лет. Его невозможно реализовать за 2 года. Многие думают, что мы гонимся за сроками, но это не так. Мы выполняем наши задачи поэтапно в соответствии с установленным планом», - говорит президент Индонезии Джоко Видодо.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Индонезии Раджи Джули Антони, в городе уже подготовлена базовая инфраструктура: вода проведена, электричество работает хорошо. В скором времени здесь проведут интернет и проложат дороги.

Перенести столицу в Нусантару решили по нескольким причинам. Ключевая – перенаселенность нынешнего главного города страны – Джакарты. В мегаполисе сейчас проживает около 30 миллионов человек. Среди других факторов – проблемы с инфраструктурой и экологией. В городе наблюдается серьёзная деформация грунта. Из-за этого Джакарта уходит под воду со скоростью 25 см в год. Только за последние 10 лет северная прибрежная часть столицы погрузилась в воду на 2,5 метра. А через 2-3 десятилетия, подсчитали учёные, подтопленной может оказаться половина города.

Кроме того, на выбор новой столицы повлияло и её географическое положение. Сам остров, где строится город, богат ресурсами, включая уголь, древесину, нефть и алмазы. На данный момент инфраструктура Нусантары готова на 15%. Ожидается, что полностью генплан строительства будет реализован не ранее 2045 года.

Власти Индонезии обещают, что новая столица станет первым полностью зелёным городом, с лесами, экологичными зданиями, собственным продовольственным обеспечением и системой умной утилизации отходов. Всего на стройку мегапроекта власти намерены потратить порядка 35 миллиардов долларов.

Сама идея переноса столицы Индонезии – не новая: подобные попытки предпринимали и предыдущие руководители. Но реализовать задуманное удалось лишь Джоко Видодо, отмечает телеканал.

 

#столица #Индонезия #новая #Нусантара

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