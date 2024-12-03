Президент Казахстана побеседовал с наследным принцем Саудовской Аравии

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, нефтегазовой промышленности, транспорта и логистики

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Эр-Рияд Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент поблагодарил Хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда за поддержку в проведении One Water Summit в Эр-Рияде.

Глава государства выразил уверенность в том, что саммит, который проходит под председательством Казахстана и Франции, внесет значительный вклад в продвижение глобальной экологической повестки.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между Казахстаном и Саудовской Аравией. По его словам, за этот период страны наладили доверительный политический диалог, создали прочную правовую базу и реализовали ряд инвестиционных проектов.

Наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд подчеркнул, что Казахстан является важным партнером Саудовской Аравии в Центральной Азии. Он указал на широкие возможности, открывающиеся для поступательного развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики.