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Президент Казахстана встретился с Валентиной Матвиенко
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, находящейся в Казахстане с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии.



Приветствуя делегацию Совета Федерации, Глава государства высоко оценил личный вклад Валентины Матвиенко в развитие и укрепление двусторонних отношений с нашей страной, а также ее плодотворную работу на посту Председателя Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Президент особо отметил роль контактов законодательных органов в сближении Казахстана и России.

"Считаю, что парламентская дипломатия играет все большую роль в развитии межгосударственного сотрудничества, и это в полной мере касается сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией. Для нас отношения дружбы, союзничества имеют первостепенное, приоритетное значение", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Председателю Совета Федерации об осуществляемых в нашей стране политических и экономических реформах.

В ходе переговоров Глава государства отметил определяющее влияние политического курса Президента Владимира Путина на укрепление позиций России на международной арене.

"Под сильным и авторитетным руководством Владимира Владимировича Путина Российская Федерация заявила о себе на международной арене как государство, с которым считаются все страны мира и без которого ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



В свою очередь Валентина Матвиенко выразила искреннюю признательность Президенту за возможность встречи.

"Перед поездкой я разговаривала с Владимиром Владимировичем Путиным. Он просил передать Вам искренний привет и самые добрые пожелания. Он еще раз подчеркнул, что высоко ценит Ваши доверительные и открытые отношения. Подтвердил, что все достигнутые договоренности будут реализованы, – сказала Председатель Совета Федерации Федерального собрания.

Кроме того, Валентина Матвиенко поделилась своими положительными впечатлениями о столице нашей страны.

"В свое время Владимир Путин сказал, что Нур-Султан – это чудо современного мира. Действительно, это чудо, которое на глазах хорошеет, развивается. Я знаю, что 6 июля будет отмечаться День города. Я хочу поздравить Вас и всех жителей Нур-Султана с приближающемся праздником", – сказала она.

Валентина Матвиенко также проинформировала Главу нашего государства об итогах состоявшихся переговоров в Сенате и Мажилисе Парламента.



В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания своему российскому коллеге Владимиру Путину.



Ранее сообщалось, что председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. 









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