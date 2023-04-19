Президент Казахстана высказался о модернизации энергетических объектов

Касым-Жомарт Токаев отметил недопустимость повторения прошлогодней кризисной ситуации на энергетических объектах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Модернизация Экибастузского энергоузла является приоритетной задачей. Правительству и акимату нужно обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1 и строительство двух новых блоков ГРЭС-2. Это проекты странового масштаба.

Что касается модернизации Экибастузской ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок. Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо», – отметил президент РК на совещании по социально-экономическому развитию страны.