Президент МОК: У Казахстана высокий потенциал для проведения крупных международных соревнований

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Член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии (ОСА), председатель комиссии спортсменов НОК Казахстана Ольга Рыпакова встретилась с президентом МОК Томасом Бахом на зимних Азиатских играх в Харбине.

Во время встречи Томас Бах отметил достижения Ольги Рыпаковой и высоко оценил ее вклад в развитие и поддержку олимпийских ценностей. Он также заявил, что у Казахстана есть высокой потенциал в проведении крупных международных спортивных соревнованиях, в том числе и в легкой атлетике.