Президент МОК: У Казахстана высокий потенциал для проведения крупных международных соревнований

Спорт
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Ольга Рыпакова встретилась с президентом МОК, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии (ОСА), председатель комиссии спортсменов НОК Казахстана Ольга Рыпакова встретилась с президентом МОК Томасом Бахом на зимних Азиатских играх в Харбине. 

Во время встречи Томас Бах отметил достижения Ольги Рыпаковой и высоко оценил ее вклад в развитие и поддержку олимпийских ценностей. Он также заявил, что у Казахстана есть высокой потенциал в проведении крупных международных спортивных соревнованиях, в том числе и в легкой атлетике.

«Прежде всего для меня, как для олимпийской чемпионки, большая честь лично встретиться с Томасом Бахом и обменяться мнениями не только о развитии казахстанского спорта, но и всего олимпийского движения. Уверена, что в дальнейшем мы будем только наращивать международное сотрудничество», - сказала Ольга Рыпакова.

#Азиада #Ольга Рыпакова #Томас Бах

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