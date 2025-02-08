Президент МОК: У Казахстана высокий потенциал для проведения крупных международных соревнований

Ольга Рыпакова встретилась с президентом МОК, передает Kazpravda.kz
Член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии (ОСА), председатель комиссии спортсменов НОК Казахстана Ольга Рыпакова встретилась с президентом МОК Томасом Бахом на зимних Азиатских играх в Харбине.
Во время встречи Томас Бах отметил достижения Ольги Рыпаковой и высоко оценил ее вклад в развитие и поддержку олимпийских ценностей. Он также заявил, что у Казахстана есть высокой потенциал в проведении крупных международных спортивных соревнованиях, в том числе и в легкой атлетике.
«Прежде всего для меня, как для олимпийской чемпионки, большая честь лично встретиться с Томасом Бахом и обменяться мнениями не только о развитии казахстанского спорта, но и всего олимпийского движения. Уверена, что в дальнейшем мы будем только наращивать международное сотрудничество», - сказала Ольга Рыпакова.