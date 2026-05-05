Президент наградил Чжан Цихая орденом «Достык»

Президент

Глава государства принял председателя совета директоров компании Xinjiang Lihua Чжан Цихая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта по созданию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера с полным производственным циклом.

Президент был проинформирован о том, что проект позволит существенно снизить импортозависимость и обеспечить внутренний рынок конкурентоспособной отечественной продукцией.

Руководитель Xinjiang Lihua рассказал Касым-Жомарту Токаеву о том, что уже введен в строй ряд объектов, в том числе два хлопкоперерабатывающих завода.

В ближайшие годы планируется запустить объекты по производству нетканых материалов, домашнего текстиля и одежды. Реализация проекта позволит расширить посевные площади хлопка до 52 тыс. гектаров с применением инновационных цифровых технологий и капельного орошения.

На первом этапе проекта объем прямых иностранных инвестиций в хлопковый кластер составит порядка 360 млн долларов, планируется создание свыше 4 тыс. рабочих мест.

Глава государства подчеркнул значимость кластера для развития агропромышленного комплекса и легкой промышленности в южном регионе страны. По его мнению, важным направлением в деятельности компании является подготовка квалифицированных местных кадров.

Президент акцентировал внимание на необходимости широкого использования водосберегающих технологий, а также поддержал внедрение «умных» цифровых решений и искусственного интеллекта, учитывая высокую ресурсоемкость хлопководства.

#Токаев #награждение #орден #Достык

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Мангистау в цвету
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Не допустить непоправимого
Протяните руку помощи
Объединяющий страны космос
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Ночной забег в древнем городе
Новые подходы в обучении
Город, соединявший континенты
Во главе угла – генетика
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Песнь домбры зазвучала в степи
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
Забег, где важен каждый километр
22 медали – в копилке страны
Учиться делать правильный выбор
ИИ, один сплошной ИИ?
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Президент предложил рассмотреть вопросы внедрения ИИ в пром…
Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Доли…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]