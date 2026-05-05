Президент наградил Чжан Цихая орденом «Достык»

Глава государства принял председателя совета директоров компании Xinjiang Lihua Чжан Цихая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта по созданию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера с полным производственным циклом.

Президент был проинформирован о том, что проект позволит существенно снизить импортозависимость и обеспечить внутренний рынок конкурентоспособной отечественной продукцией.

Руководитель Xinjiang Lihua рассказал Касым-Жомарту Токаеву о том, что уже введен в строй ряд объектов, в том числе два хлопкоперерабатывающих завода.

В ближайшие годы планируется запустить объекты по производству нетканых материалов, домашнего текстиля и одежды. Реализация проекта позволит расширить посевные площади хлопка до 52 тыс. гектаров с применением инновационных цифровых технологий и капельного орошения.

На первом этапе проекта объем прямых иностранных инвестиций в хлопковый кластер составит порядка 360 млн долларов, планируется создание свыше 4 тыс. рабочих мест.

Глава государства подчеркнул значимость кластера для развития агропромышленного комплекса и легкой промышленности в южном регионе страны. По его мнению, важным направлением в деятельности компании является подготовка квалифицированных местных кадров.

Президент акцентировал внимание на необходимости широкого использования водосберегающих технологий, а также поддержал внедрение «умных» цифровых решений и искусственного интеллекта, учитывая высокую ресурсоемкость хлопководства.