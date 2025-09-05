Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградить:
орденом «Барыс» ІІІ степени
Тиесова Данияра Cуиншликовича – советника председателя правления ТОО «PTC Holding», Республика Узбекистан;
орденом «Парасат»
Жаркешова Санжара Серикбаевича – вице-министра энергетики
Наушиева Танбая Есеналиевича – ветерана труда, город Астана
Сармурзину Раушан Гайсиевну – ветерана труда, город Астана;
орденом «Достық» ІІ степени
Яна Миньюй – президента АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», Кызылординская область;
орденом «Құрмет»
Абдулгафарова Дастана Елемесовича – заместителя председателя правления АО «НК «КазМунайГаз»
Айбулганова Гаждибая Демиевича – трубопроводчика филиала «Управление магистральных газопроводов «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»
Ахмет ұлы Бақыбай – ветерана труда, Мангистауская область
Ерболатову Нурбиби Куныршаевну – слесаря-ремонтника АО «Озенмунайгаз» АО «НК «КазМунайГаз», Мангистауская область
Масакбаева Ергеша Молдаразовича – монтера Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» АО «НК «QazaqGaz»
Милехина Юрия Тимофеевича – ветерана труда, Атырауская область
Сарманова Бисенбая Ондасыновича – оператора Западного управления операторских услуг АО «КазТрансОйл» АО «НК «КазМунайГаз», Атырауская область
Стадника Валерия Станиславовича – машиниста филиала «Управление магистральных газопроводов «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz», Западно-Казахстанская область
Ушакову Валентину Николаевну – главного инженера проектов АО «НИПИ «Каспиймунайгаз», Атырауская область;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІ степени
Кадырова Нуржана Есеновича – оператора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК «КазМунайГаз»;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени
Абилхайрова Жолдаскали Сериккалиевича – начальника буровой установки ТОО «Бургылау», Мангистауская область
Абрамчева Владимира Павловича – оператора нефтеперекачивающей станции «Курмангазы» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», Атырауская область
Байбакирова Кадора Ажибековича – оператора технологических установок ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» АО «НК «КазМунайГаз»
Куанышкалиева Асхата Насиевича – инженера-механика филиала «Казахстан» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», Западно-Казахстанская область
Куншигарова Саламата Машековича – машиниста ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК «КазМунайГаз»
Мендигалиева Каната – ветерана труда, Атырауская область
Рожкова Сергея Ивановича – оператора нефтеперекачивающей станции «Атырау» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», Атырауская область
Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – оператора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК «КазМунайГаз»;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Батирбекова Закира Турдановича – слесаря Туркестанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» АО «НК «QazaqGaz»
Бисембергенову Марию – машиниста производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» АО «НК «КазМунайГаз», Мангистауская область
Джарликаганова Тимура Саиновича – регионального менеджера ТОО «QHSE-Akbarys», Западно-Казахстанская область
Джубанышева Турлана Наурзбаевича – ведущего инженера-механика ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК «КазМунайГаз»
Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – электрогазосварщика филиала «Управление магистральных газопроводов «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»
Изтелеуова Нурбека Баяновича – слесаря филиала «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»
Молдагазина Талгата Турахметовича – слесаря Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса АО «СНПС-Актобемунайгаз»
Сейтқали Сәкен Мырзахметұлы – оператора нефтегазодобывающего управления «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» АО «НК «КазМунайГаз», Атырауская область
Суттибаеву Бакыткуль Жаксылыковну – оператора филиала «Управление магистральных газопроводов «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»
Сыдыкова Омирбая Жумадиловича – старшего инженера ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» АО «НК «КазМунайГаз», город Шымкент
Турдалиева Асилхана Сыдановича – инженера «Управление магистральных газопроводов «Караганда» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»
Унаеву Гулжан Сагингалиевну – электромонтера филиала «Управление магистральных газопроводов «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»
Хегая Дмитрия Афанасьевича – старшего оператора ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» АО «НК «КазМунайГаз», город Шымкент
Шарафиева Раиса Рафкатовича – оператора Павлодарского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» АО «НК «КазМунайГаз».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 3 сентября 2025 года
№ 982