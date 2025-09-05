Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахстана

Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградить:

орденом «Барыс» ІІІ степени

Тиесова Данияра Cуиншликовича – советника председателя правления ТОО «PTC Holding», Республика Узбекистан;

орденом «Парасат»

Жаркешова Санжара Серикбаевича – вице-министра энергетики

Наушиева Танбая Есеналиевича – ветерана труда, город Астана

Сармурзину Раушан Гайсиевну – ветерана труда, город Астана;

орденом «Достық» ІІ степени

Яна Миньюй – президента АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», Кызылординская область;

орденом «Құрмет»

Абдулгафарова Дастана Елемесовича – заместителя председателя правления АО «НК «КазМунайГаз»

Айбулганова Гаждибая Демиевича – трубопроводчика филиала «Управление магистральных газопроводов «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»

Ахмет ұлы Бақыбай – ветерана труда, Мангистауская область

Ерболатову Нурбиби Куныршаевну – слесаря-ремонтника АО «Озенмунайгаз» АО «НК «КазМунайГаз», Мангистауская область

Масакбаева Ергеша Молдаразовича – монтера Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» АО «НК «QazaqGaz»

Милехина Юрия Тимофеевича – ветерана труда, Атырауская область

Сарманова Бисенбая Ондасыновича – оператора Западного управления операторских услуг АО «КазТрансОйл» АО «НК «КазМунайГаз», Атырауская область

Стадника Валерия Станиславовича – машиниста филиала «Управление магистральных газопроводов «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz», Западно-Казахстанская область

Ушакову Валентину Николаевну – главного инженера проектов АО «НИПИ «Каспиймунайгаз», Атырауская область;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІ степени

Кадырова Нуржана Есеновича – оператора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК «КазМунайГаз»;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Абилхайрова Жолдаскали Сериккалиевича – начальника буровой установки ТОО «Бургылау», Мангистауская область

Абрамчева Владимира Павловича – оператора нефтеперекачивающей станции «Курмангазы» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», Атырауская область

Байбакирова Кадора Ажибековича – оператора технологических установок ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» АО «НК «КазМунайГаз»

Куанышкалиева Асхата Насиевича – инженера-механика филиала «Казахстан» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», Западно-Казахстанская область

Куншигарова Саламата Машековича – машиниста ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК «КазМунайГаз»

Мендигалиева Каната – ветерана труда, Атырауская область

Рожкова Сергея Ивановича – оператора нефтеперекачивающей станции «Атырау» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», Атырауская область

Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – оператора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК «КазМунайГаз»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Батирбекова Закира Турдановича – слесаря Туркестанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» АО «НК «QazaqGaz»

Бисембергенову Марию – машиниста производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» АО «НК «КазМунайГаз», Мангистауская область

Джарликаганова Тимура Саиновича – регионального менеджера ТОО «QHSE-Akbarys», Западно-Казахстанская область

Джубанышева Турлана Наурзбаевича – ведущего инженера-механика ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК «КазМунайГаз»

Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – электрогазосварщика филиала «Управление магистральных газопроводов «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»

Изтелеуова Нурбека Баяновича – слесаря филиала «Управление магистральных газопроводов «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»

Молдагазина Талгата Турахметовича – слесаря Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса АО «СНПС-Актобемунайгаз»

Сейтқали Сәкен Мырзахметұлы – оператора нефтегазодобывающего управления «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» АО «НК «КазМунайГаз», Атырауская область

Суттибаеву Бакыткуль Жаксылыковну – оператора филиала «Управление магистральных газопроводов «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»

Сыдыкова Омирбая Жумадиловича – старшего инженера ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» АО «НК «КазМунайГаз», город Шымкент

Турдалиева Асилхана Сыдановича – инженера «Управление магистральных газопроводов «Караганда» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»  

Унаеву Гулжан Сагингалиевну – электромонтера филиала «Управление магистральных газопроводов «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия» АО «НК «QazaqGaz»

Хегая Дмитрия Афанасьевича – старшего оператора ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» АО «НК «КазМунайГаз», город Шымкент

Шарафиева Раиса Рафкатовича – оператора Павлодарского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» АО «НК «КазМунайГаз».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 3 сентября 2025 года

№ 982

