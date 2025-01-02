Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену

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Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии в Новом Орлеане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя президента США Джозефа Байдена решительно осудил этот чудовищный акт насилия.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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