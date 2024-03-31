Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким Сабита Досанова

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя, драматурга, кавалера ордена «Отан», лауреата Государственной премии Республики Казахстан и Международной премии имени М.Шолохова Сабита Досанова.

«Сабит Айтмуханулы внес значительный вклад в возрождение казахской литературы. Будучи подлинно творческой личностью, он всю свою жизнь посвятил развитию национальной прозы и драматургии. Его произведения пользовались заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Светлый образ Сабита Айтмуханулы, оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме.