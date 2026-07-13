Астана примет Кубок мира и чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров

Фото: НОК

В Астане состоятся этап Кубка мира и чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК



Согласно официальному календарю Международного союза конькобежцев (ISU), мировые юниорские соревнования пройдут в столице Казахстана в 2027 году.



Третий этап Кубка мира запланирован на 22–24 января, а чемпионат мира - на 28–31 января.



Напомним, в 2025-м Астана уже принимала два этапа юниорского Кубка мира.



Ранее ISU также утвердил проведение в столице Казахстана чемпионата четырех континентов по фигурному катанию. Турнир состоится с 9 по 14 февраля 2027 года.