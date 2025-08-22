По итогам переговоров Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлением для прессы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить Бишкек с официальным визитом и радушный прием на кыргызской земле.

По словам Главы государства, в ходе седьмого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана был подробно обсужден ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений. Достигнуты важные соглашения, отвечающие интересам обеих стран.

–Мы пришли к общему мнению, что как братские государства будем решать любые вопросы в духе взаимного доверия и союзничества. У нас есть и политическая воля, и стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Уважаемый Садыр Нургожоевич только что рассказал о результатах сегодняшних переговоров. В первую очередь, особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей. Казахстан является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в сферах торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,7 млрд долларов. Показатели за первую половину этого года также обнадеживающие. Мы заинтересованы в увеличении объема торговли до 3 млрд долларов в ближайшие 5 лет. Поэтому сегодня была подписана специальная Дорожная карта. В целом, есть большие возможности для увеличения двустороннего товарооборота. В следующем году планируется запустить Индустриальный торгово-логистический комплекс, который строится на казахско-кыргызской границе, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что обе страны располагают огромным потенциалом в агропромышленном секторе.

– На эту сферу приходится 25% от общего товарооборота. Поэтому крайне важно увеличить объемы торговли и открывать совместные предприятия. В связи с этим правительствам обеих стран было поручено принять Дорожную карту на ближайшие два года, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что казахские инвесторы вносят вклад в развитие важных секторов экономики Кыргызстана.

За последние 20 лет Казахстан инвестировал 1,4 млрд долларов в экономику Кыргызстана, включая социально значимые проекты.

– Мы договорились и впредь создавать благоприятные условия для эффективной работы совместных предприятий. Особое внимание было уделено увеличению пропускной способности казахско-кыргызской границы, а также вопросу грузоперевозок. В последнее время в этом направлении проведен ряд масштабных мероприятий. Сейчас ведется работа по модернизации 8 пограничных пунктов пропуска. Эта работа будет полностью завершена в ближайшие два года. Правительствам обеих стран поручено держать данный вопрос на особом контроле. Все это будет способствовать увеличению объема взаимной торговли, – отметил Президент Казахстана.

Президент назвал активизацию региональной интеграции одним из актуальных вопросов. Стороны договорились в ближайшее время провести очередное заседание Межрегионального форума.

В ходе переговоров также был обсужден потенциал сотрудничества в области цифровизации и электронного правительства. Достигнута договоренность об обмене опытом и развитии коммуникаций в области цифровизации экономики. Отдельно Глава государства остановился на вопросе координации отношений в водно-энергетической сфере.

– Эффективное использование трансграничных водных ресурсов становится ключевым фактором стабильности и устойчивого развития региона. В этой связи считаем целесообразным продолжить сотрудничество в этом направлении. Мы готовы неукоснительно соблюдать все соглашения и прилагать усилия для реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президенты обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам. По словам Касым-Жомарта Токаева, Астана и Бишкек придерживаются схожих позиций по многим международным вопросам. В частности, углубление интеграции в Центральной Азии отвечает интересам двух стран.

– В этом году главы государств региона соберутся на очередной Консультативной встрече и обсудят эти вопросы. Казахстан и Кыргызстан плодотворно взаимодействуют в рамках Организации Объединенных Наций и других структур. Выражаем благодарность кыргызской стороне за поддержку инициативы по созданию Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Казахстан полностью поддерживает кандидатуру Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Мы также высоко оцениваем деятельность Кыргызстана в качестве председателя Организации Договора о коллективной безопасности и Организации тюркских государств. Особую благодарность выражаем нашим кыргызским друзьям за неизменную поддержку инициатив Казахстана в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Уверен, этот визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Сегодняшние соглашения – яркое тому подтверждение. Теперь очень важно эффективно их реализовать. Казахстан готов предпринять все необходимые для этого меры, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Садыр Жапаров также высоко оценил результаты сегодняшних кыргызско-казахских переговоров. По его словам, между странами сложился благоприятный политический климат, способствующий росту взаимной торговли, привлечению инвестиций и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.